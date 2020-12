Pascoalino S. Azords: “A mais valiosa garrafa de whisky”

A mais valiosa garrafa de whisky

Pascoalino S. Azords

CRÔNICA O bandoneon está tão ligado à música da cidade de Buenos Aires que me surpreendi ao saber que esse instrumento nasceu na distante Alemanha há pouco mais de 150 anos. Na Primavera Porteña de 1994, os argentinos homenagearam Astor Piazzolla com uma série de concertos ao ar livre e a exibição de um documentário em telões espalhados pelos calçadões do centro velho. Foi ali que aprendi.

Se o tango era música típica de lugares assumidamente suspeitos, o bandoneon nasceu em uma igreja protestante de Carlsfeld que não dispunha de recursos para a aquisição de um órgão para o acompanhamento dos santos hinos. Foi ali que Heinrich Band, regente do coral, desenvolveu um instrumento de palhetas livres inspirado no acordeão. Eles têm em comum um fole que faz com que o ar passe pelas palhetas. A diferença é que os botões do bandoneon (36 para a mão direita, 31 para a mão esquerda) não são dispostos de forma cromática, como no teclado de um piano. Além dessa falta de ordem, um mesmo botão produz um som ao abrir-se o fole e outro, distinto, quando o fole é fechado. Tocar bandoneon é como conviver com uma pessoa que até o meio dia diz uma coisa e, daí para frente, diz o contrário.

A ordem dos botões da mão direita (dos sons agudos) em nada lembra a dos botões da mão esquerda (dos sons mais graves), o que dificulta enormemente a execução de escalas e linhas melódicas. Eles foram colocados assim, no lugar errado, não para infernizar a vida do instrumentista, mas de modo a facilitar a formação de acordes — como acontece com a afinação da viola caipira. Mas, como em cada lado do bandoneon a disposição dos botões é diferente, é preciso raciocinar simultaneamente em quatro línguas para se falar com esse instrumento.

Piazzolla, que os argentinos chamam de Astor, difundiu a história de que o primeiro bandoneon chegou a Buenos Aires no final do Século XIX. Segundo ele, um marinheiro inglês ou irlandês teria empenhado o seu instrumento por conta de uma garrafa de whisky na então infecta zona portuária da cidade. Originalmente, o tango era executado com violão e flauta. A partir de 1890, essa formação começou a ser substituída por piano e violino. Foi então que o bandoneon incorporou-se ao tango. Na década de 1930 já era comum a presença de quatro bandoneons em uma típica orquestra de tango. Nos conjuntos carnavalescos, esse número podia chegar a vinte! Por essa época, o alemão Ernest Arnold fabricava 25.000 bandoneons por ano só para o mercado argentino! Seu filho Alfred Arnold construiu os melhores desses instrumentos, o Doble AA, o stradivarius dos bandoneons, mas só até 1945, quando a Alemanha perdeu a Guerra. No Brasil, o instrumento deixou de ser fabricado em 1992, coincidentemente, ano da morte de Piazzolla.

Quando me empreguei na Casa Manon, eu conhecia as músicas mais populares de Piazzolla. A Manon era a maior loja de música da América do Sul. Ali se podia comprar desde uma flauta doce até pianos de todos os tamanhos, ou uma orquestra inteira. Na entrada da loja tínhamos uma seção de discos quase tão sortida como as do Bruno Blois e do Breno Rossi, as maiores casas de discos do Brasil, que ficavam na calçada em frente da Rua 24 de Maio. No horário de almoço eu podia ouvir todos aqueles discos que não tinha em casa: trilhas de filmes que ainda não podia assistir por ser menor de idade, MPB, e muito Piazzolla. “As 4 Estações do Ano”, gravado “em vivo” no Teatro Regina era, então, o meu favorito.

Na Manon eu era o balconista escalado para atender estrangeiros e artistas. Os estrangeiros, porque achavam que eu falava inglês; os artistas, porque eles exigiam muito tempo e gastavam pouco. Foi ali que certa tarde eu vi entrar Piazzolla, pequenininho e sorridente. Ele vinha acompanhado de seu noneto, como nos discos da RCA, e queria comprar algumas partituras de Villa Lobos. Ficou surpreso quando lhe disse que elas estavam todas em Paris, onde eram editadas pela Max Esching com exclusividade. À noite, Piazzolla e seu conjunto tocariam a duas quadras dali, no Teatro Municipal de São Paulo. Não, não havia ingresso de cortesia.

Com o tempo, meu disco preferido de Piazzolla passou a ser o Concierto de Aconcagua. Tenho sobrevivido à sua audição há alguns anos. De 1994 para cá, a obra de Piazzolla me faz crer que a mais preciosa garrafa de whisky não está num museu da Escócia, num castelo da Europa, numa adega de Nova Iorque, em lugar nenhum. A mais preciosa garrafa de whisky não existe mais. Ela foi bebida em uma só noite, há mais de 100 anos, por um marinheiro inglês ou irlandês num bordel de Buenos Aires — fiado!