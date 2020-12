São Pedro obteve o melhor índice da região em ranking do Meio Ambiente

Município comandado pelo tucano Marco Pinheiro garantiu marco histórico

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O município de São Pedro do Turvo atingiu feito inédito na história da região e obteve a segunda colocação no ranking estadual “Verde e Azul”. Santa Cruz do Rio Pardo, por sua vez, ficou na 9ª colocação, a melhor posição desde que o programa começou, em 2011.

O programa “Azul e Verde” tem o propósito de medir a eficácia das gestões ambientais de cada município do Estado de São Paulo. Ele é a base das diretrizes do setor para cada município.

Neste ano. a cidade comandada por Marco Aurélio Oliveira Pinheiro (PSDB) só ficou atrás de São José do Rio Preto, que tem um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado.

O município de 7.500 habitantes cresce no índice desde 2017, quando conquistou a 26ª posição. No ano seguinte, conseguiu o 3º lugar. Deslizou em 2019, embora ainda tenha ficado em décimo, e se consolidou na segunda colocação neste ano.

Santa Cruz do Rio Pardo, por outro lado, oscila no ranking. Em 2017 ficou para trás do ducentésimo — 266º — e, em 2018, seguiu na 159ª colocação. A melhora se deu em 2019, quando conquistou a vigésima quarta posição, crescimento que se sucedeu em 2020, com o nono lugar.

Em Ourinhos, o município de Lucas Pocay (PSD) também vem crescendo nos números. Quando assumiu, em 2017, obteve a 212ª posição no programa estadual. O crescimento se deu principalmente em 2019 e 2020, com 115ª e 60ª colocação respectivamente.

Chavantes, Piraju, Ipaussu e Espírito Santo do Turvo passaram os últimos quatro anos com colocações para trás do centésimo lugar. Já Bernardino de Campos mostrou piora nos últimos três anos. Na 81ª posição em 2018, caiu para a 99ª em 2019 e, em 2020, ficou em 118º.

Nas diretivas específicas, São Pedro do Turvo e Santa Cruz dividiram a primeira colocação com nota 10 nos índices de tratamento de esgoto, conselho ambiental e qualidade do ar.

Na categoria uso do solo, Santa Cruz obteve 27ª colocação, enquanto São Pedro ficou em 1º. Disparidade semelhante acontece quando a questão é sustentabilidade. O município comandado por Otacílio Parras (PSB) está na 17ª posição, e São Pedro em 1º.

Santa Cruz ficou para trás mesmo na biodiversidade — obteve a 40ª colocação no índice, enquanto São Pedro ficou na 3ª posição no Estado. Na gestão das águas, Santa Cruz ficou em 26º no ranking, enquanto São Pedro está em sétimo.

A situação se inverte no manejo de resíduos sólidos. Enquanto a cidade tucana está na 19ª colocação no ranking, Santa Cruz aparece em segundo lugar. O mesmo acontece com arborização urbana: em segundo lugar no Estado, Santa Cruz supera São Pedro, que está em 33º.