De saída, Otacílio Parras cancela entrevista para o jornal

Sem explicações, prefeito mudou de ideia, pediu para secretário cancelar e desistiu de responder perguntas

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Eram 10h53 da manhã do dia 15 de dezembro quando o jornal encaminhou ao secretário de Comunicação Cláudio Luiz Antoniolli um pedido para entrevistar o prefeito Otacílio Parras (PSB). Em menos de meia hora veio a resposta: “Pode ser quinta às 15h?”. A reportagem respondeu positivo.

Dez minutos depois, a administração afirmou que haveria alteração no horário por motivos de agenda. A entrevista ficou marcada para às 10h de quinta. O pingue-pongue (perguntas e respostas) seria publicado nesta edição.

A reportagem faria um panorama geral, na visão do prefeito, a respeito dos seus oito anos de mandato.

O DEBATE preparava as perguntas que faria a Otacílio na quarta-feira. A entrevista estava de pé, não fosse uma ligação do secretário que comunicou a decisão de Otacílio em cancelar a entrevista.

A reportagem insistiu e ligou para o prefeito pedindo para que ele concedesse a entrevista. Afinal, Otacílio deixará o cargo nos próximos dias. Não houve conversa: “Vocês já têm muita matéria para escrever sobre mim”, argumentou. Depois, disse que se falasse sobre suas obras, o jornal deveria publicar “umas 50 páginas”.

Veja abaixo as perguntas que o DEBATE faria ao prefeito Otacílio caso ele concedesse a entrevista:

*

– Prefeito, o sr. entrará para a história como aquele que enterrou o PSDB em Santa Cruz e fez uma das mais importantes administrações da história. Como o sr. avalia isso e a que atribui?

– Durante seu mandato houve grandes evoluções em áreas como saúde e educação. Uma das maiores conquistas foi o Centro de Saúde da Mulher. Quais as obras que o sr. avalia como mais importantes?

– O sr. venceu as eleições de 2016 com aproximadamente 78% dos votos e derrotou o rival Adilson Mira. Em 2020, elegeu Diego Singolani também com folga. Isso te dá forças para planos futuros na política. O sr. pretende disputar 2022 para algum cargo de deputado? O sr. adiantou há meses que quer voltar a disputar a prefeitura em 2024. Este plano permanece em pé?

– Qual será o seu papel na administração do prefeito eleito Diego?

– Ao longo do mandato, o sr. manteve maioria na Câmara e somente rompeu com alguns vereadores em 2018, após a ‘CPI das Horas Extras’. No entanto, nenhum deles fez oposição severa ao seu governo. Qual avaliação o sr. faz sobre isso?

– Apesar da oposição branda, houve também casos polêmicos em seu governo. A começar pelo tratamento à imprensa. No governo de Adilson Mira, o sr. criticava o prefeito por destratar o DEBATE. Posteriormente, repetiu a prática. Não faltou um pouco de cordialidade?

– Houve também o caso Sueli Feitosa. O sr. costuma dizer que o orçamento entregue pela ex-prefeita Maura era falso, já que a ex-tesoureira teria roubado o valor existente nas contas. Os orçamentos dos anos seguintes, já na sua gestão, também eram falsos antes de se descobrir o rombo?

– Sobre o escândalo do pedágio do PT, em que funcionários nomeados que fossem filiados à sigla tinham de pagar uma taxa ao partido, o sr. sabia deste fato?

– Qual foi o papel do vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro na sua administração? Por que ele ficou fora dos holofotes durante um bom tempo.

– Um dos casos que o sr. evita comentar é o ‘cartel do lixo’, que envolve possível conluio entre empresas em licitações, algo de que o sr. sabia. Posteriormente, foi revelado que o sr. assinou um contrato superfaturado com uma dessas empresas. Não faltou um posicionamento mais esclarecedor sobre os fatos?

– Em 2017 o sr. retomou uma grande área do clube BAC, algo que inviabilizou sua continuidade. Em 2020 o sr. comprou de maneira pessoal a área do clube. Não houve aí um conflito de interesses?