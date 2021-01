Diego toma posse como prefeito, mas discurso ficou para Otacílio Parras

Após a solenidade, Cristiano Miranda (PSB) foi eleito presidente do Legislativo e promete “uma Câmara diferente”

Diego Henrique Singolani Costa (PSD) é o novo prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele tomou posse em sessão solene realizada na manhã de hoje, 1º de janeiro de 2021, num evento restrito devido à pandemia. Havia poucas pessoas presentes, entre os eleitos, funcionários da Câmara, religiosos e o promotor Reginaldo Garcia.

O prefeito resolveu não discursar em sua posse, delegando esta função ao ex-prefeito Otacílio Parras (PSB). “O momento que estamos vivendo, de pandemia, é diferente. Geralmente esta solenidade é festiva, assim como deveria ser o discurso do novo prefeito. Mas hoje tudo foi feito de uma forma enxuta porque estamos preocupados, com 11 óbitos em Santa Cruz do Rio Pardo. Evitei falar em respeito às famílias, mas me comprometo com a população a fazer um bom trabalho”, disse.

Diego lamentou a morte de mais um paciente vítima da covid-19 nesta semana. “Em respeito a todas as famílias, inclusive a deste jovem de 31 anos que faleceu nesta semana, evitei fazer qualquer discurso festivo. É claro que estou grato e alegre, mas hoje é um dia histórico e não de festividade política. Por este motivo, como prefeito sério e comprometido com a saúde da população, resolvi não falar”, explicou.

O prefeito – que admitiu estar usando terno pela terceira vez na vida – alertou que vai enfrentar um ano difícil logo após a posse. Segundo ele, a previsão econômica para os próximos anos não é satisfatória. “Eu vou administrar com olhos de responsabilidade”, garantiu. “A campanha acabou, o calor político findou e agora é trabalho e gestão para Santa Cruz do Rio Pardo”, afirmou.

Diego lembrou que a cidade possui mais de 250 pacientes, entre confirmados e suspeitos, mas há previsão de que janeiro e fevereiro serão meses de crescimento dos casos da covid-19 e, inclusive, de possíveis mortes. O prefeito disse que vai continuar seguindo o Plano São Paulo, coordenado pelo governador João Doria (PSDB) em relação às restrições ao comércio e mobilidade urbana. “Se houver necessidade de tomar atitudes um pouco mais drásticas para o combate à pandemia, eu claramente, como profissional da área, irei me pautar pela saúde”, disse.

Como afirmou ao DEBATE na edição desta quinta-feira, Diego disse que a prioridade no início do governo é a educação, especialmente a volta às aulas que está prevista para o próximo dia 28.

Indicado como único orador da solenidade, além de um padre e um pastor, o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) saudou os eleitos e fez um discurso elogiando o promotor de Justiça Reginaldo Garcia, presente ao evento. “Devo muito da minha administração aos conselhos dele, às recomendações, orientações e advertências. Assim, não é por acaso que ele está aqui, pois acabou se tornando um grande amigo”, afirmou.

Otacílio terminou o discurso com uma frase enigmática: “Até depois”.

Miranda é o novo presidente e

promete uma Câmara diferente

O vereador Cristiano Miranda (PSB), que está em seu segundo mandato, foi eleito presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo na sessão realizada logo após a solenidade de posse. Ele obteve 12 votos, contra um do outro candidato, o vereador Juninho Souza (Republicanos).

A escolha já havia sido antecipada pelo DEBATE nas últimas duas semanas. Cristiano teve o apoio, inclusive, da maioria oposicionista. Na chapa, foram eleitos também o vice-presidente Nilton Fernandes (PSB), o “Niltinho”, e o primeiro secretário, que é o vereador “Professor Duzão”. A segunda secretaria ficou com Lourival Heitor (SD).

Cristiano Miranda se emocionou ao agradecer os votos e disse que gostaria que a mãe estivesse presente na solenidade. “Mas ela está vendo lá de cima”, afirmou. “Administrar a Câmara é uma responsabilidade gigantesca. Quero fazer uma gestão diferenciada, unindo funcionários e vereadores, assim como os membros do Executivo””, disse.

O adversário de Miranda foi o vereador Juninho Souza, que teve apenas o próprio voto. Ele já sabia antecipadamente do resultado e declarou ao jornal há duas semanas que seria candidato mesmo recebendo apenas o seu voto.

Chamou a atenção o fato de, durante a posse, Juninho retirar o paletó e assinar o termo com um colete com a inscrição “fiscal do povo”. Afinal, foi nesta condição que ele foi eleito, denunciando abusos e falhas do governo nos últimos anos, publicando vídeos nas redes sociais.

O novo presidente, já empossado, fez a primeira crítica a Juninho. “Que o senhor jamais esqueça da humildade para que você tenha voos muito mais altos”, afirmou Cristiano.