DICAS – Edição de 25 de dezembro de 2020

EM BAIXA Embora deixe o governo com um alto índice de aprovação — provavelmente igual a Adilson Mira em 2008 —, Otacílio Parras (PSB) definitivamente está em baixa com os prefeitos de toda a região. A tentativa dele de cooptar votos para o seu candidato a presidente da Ummes, a ponto de disparar telefonemas e se reunir com alguns deles a portas fechadas minutos antes da eleição, mostrou uma característica que muitos não conheciam. Otacílio, na verdade, nem teve direito a voto na eleição de quarta-feira, já que em poucos dias será um “ex-prefeito”.

HORÁRIO Mais uma vez, a posse dos eleitos, no dia 1º de janeiro de 2021, não será tão cedo. Foi Otacílio que acabou com a mania de iniciar a solenidade às 8h, com todos os presentes usando óculos escuros ou sonolentos. A posse do prefeito Diego Singolani (PSD), do vice Edvaldo Godoy (SD) e dos vereadores eleitos começa às 10h da próxima sexta-feira.

INUNDAÇÃO A administração trocou o telhado do “Postão” da avenida Tiradentes há menos de um ano, mas na segunda-feira houve alagamentos no prédio que assustaram funcionários e usuários da Saúde. A secretaria de Comunicação informou que o problema foi causado por calhas e condutores entupidos com folhas. Tudo já estaria solucionado.

DESISTIU O presidente da Câmara Paulo Pinhata (PTB) desistiu de exonerar os funcionários comissionados da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. A prática é comum, a exemplo do que fez Otacílio, para que o próximo gestor tenha liberdade de escolher pessoal de confiança. Há comissionados na Câmara que estão no recinto há 32 anos e Pinhata não teve coragem de mudar.

ufa Réus em ações civis públicas terão um descanso neste final de 2020 e começo de 2021. O Judiciário está em recesso desde o dia 20.

POCAY O prefeito de Ourinhos Lucas Pocay ainda não respondeu ao convite feito pelo DEBATE para entrevistá-lo. O jornal está promovendo uma série de entrevistas com prefeitos e vereadores eleitos da região.

POCAY 2 Com o coronavírus em alta em Ourinhos, o prefeito Lucas Pocay também recrudesceu as medidas de distanciamento social. Serão as mesmas regras de Santa Cruz do Rio Pardo. Ourinhos já contabiliza 58 mortos pela Covid-19.

CRISE Embora reeleito, o prefeito de Chavantes Márcio “Burguinha” enfrenta uma de suas piores crises na cidade. O município passou mais de cinco dias sem água na última semana, e não há previsão para retorno. Em mensagens nas redes sociais, ele pediu desculpas.

CONFIRMOU O vereador Cristiano Miranda (PSB) confirmou que foi convidado pelo prefeito eleito Diego Singolani para assumir a secretaria do Meio Ambiente. Miranda, que é cotado para assumir a presidência da Câmara, recusou.

De novo, um estrago

A rua Frediano Colli, em Santa Cruz do Rio Pardo, novamente sofreu graves danos no asfalto com a chuva que atingiu o município na última segunda-feira. A pavimentação foi feita no atual governo e pelo menos durou mais do que o asfalto de gestões anteriores. Mas será preciso um recape urgente.