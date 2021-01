Em derrota para Otacílio, ‘Marquinho’ vence eleição conturbada na Ummes

Otacílio tentou interferir no resultado da votação e houve pressão até de deputados para a escolha do novo presidente

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Por sete votos a cinco, o prefeito de São Pedro do Turvo Marco Aurélio Oliveira Pinheiro venceu uma das mais disputadas eleições para a presidência da Ummes. A votação aconteceu na tarde de quarta-feira, 23.

Ele derrotou a chapa do prefeito de Espírito Santo do Turvo Afonso Nascimento Neto, apoiada pelos prefeitos eleitos e reeleitos Lucas Pocay (Ourinhos), Diego Singolani (Santa Cruz), Márcio “Burguinha” (Chavantes) e Wilson Garcia (Bernardino de Campos).

A disputa neste ano teve como fator inédito a interferência de um ex-prefeito que não governará mais um município a partir do próximo ano e, portanto, não tinha direito à voto. O ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) chegou a se reunir de portas fechadas com prefeitos tanto no sábado, 19, como nesta quarta-feira, 23.

Segundo relatos enviados à reportagem, Otacílio também tentou obstruir a votação aconselhando prefeitos que fossem votar contra Afonso para que não comparecessem no dia da votação. Seu afiliado político, o prefeito Diego Singolani, concorria como tesoureiro na chapa de Afonso.

Já no início da tarde, Otacílio compareceu ao prédio “Pinheiro Guimarães”, onde está a sede da Ummes, e passou a conversar reservadamente com alguns representantes que já estavam pelo local. O ex-prefeito, porém, não participou da reunião de votação.

‘Marquinho’ teve apoio dos prefeitos eleitos e reeleitos Mário Rosa (de Salto Grande, irmão do deputado Capitão Augusto e vice na chapa de Pinheiro), Sergio Guidio (Ipaussu), Silvio César Polo (Timburi), Jordão Antônio Vidotto (Óleo), Joel Rodrigues (Canitar) e da prefeita eleita Salma Beffa (Ribeirão do Sul).

A eleição, na verdade, estava programada para sábado, 19. Mas a Ummes não convocou o prefeito eleito de Ibirarema, José ‘Camachinho’, e a votação foi adiada. ‘Camachinho’, ao final, acabou não comparecendo à votação. Por pressões externas, segundo apurou a reportagem.

Nos últimos dias, os deputados Ricardo Madalena (PL) e Walter Ihoshi — estadual e federal, respectivamente — também tentaram angariar votos de prefeitos da região. O ex-prefeito Luiz Carlos Souto, derrotado nas urnas de Ipaussu por Sergio Guidio, também tentou articular na disputa, mas sem sucesso. Venceu Mauro Bragato (PSDB), deputado estadual que apoiou a chapa de Marco Aurélio Pinheiro, seu colega tucano.

Um dos momentos mais tensos da reunião se deu entre Márcio ‘Burguinha’, prefeito de Chavantes, e Mário Rosa, eleito em Salto Grande.

Segundo relatos de pessoas que participaram da reunião, ‘Burguinha’ alfinetou o irmão do deputado Capitão Augusto ao sugerir que ele fosse ‘aventureiro’ ao tachá-lo como ‘pessoa que está chegando agora’.

No final da reunião, Mário repreendeu o prefeito de Chavantes e disse que “é a segunda vez que você me desrespeita. Na próxima, vai ouvir”.

O ex-prefeito Otacílio Parras se incomodou com o resultado da eleição e a classificou como “um absurdo”. “Onde já se viu eu não poder comparecer a uma secretaria em minha cidade”, disse, antes de ir embora.

Otacílio, na verdade, tentou articular uma candidatura para ser presidente da Ummes no final do ano passado, mas viu que não teria apoio e acabou retirando seu nome da disputa. O grupo responsável por escanteá-lo foi justamente o de Marco Pinheiro, agora eleito presidente.

Parras chegou a ser presidente da Ummes em 2014, mas renunciou ao mandato. Ele também renunciou ao cargo de prefeito em 2017, mas conseguiu retornar à cadeira. Na época, alegou ao Ministério Público que sofreu um “surto” psiquiátrico. O caso aconteceu logo após ser descoberto o escândalo de Sueli Feitosa.