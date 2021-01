Morre Iolanda Ramos, filha do ex-prefeito ‘Betão’, de Santa Cruz

Funcionária do Poder Judiciário de Santa Cruz do Rio Pardo, ‘Landa’ descobriu um câncer no início do ano

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A diretora do Juizado Especial Cível de Santa Cruz do Rio Pardo, Iolanda Celina Bertoldi Ramos Martins, morreu na terça-feira, 22. Ela tinha 62 anos e não resistiu às complicações de um câncer, contra o qual fazia tratamento desde o início do ano, quando a doença foi descoberta.

Conhecida como “Landa”, ela enfrentou o câncer com coragem e todos os amigos acreditavam na sua recuperação. Apesar do tratamento, Iolanda não sofreu perda de cabelos e manteve seu bom humor, que era uma de suas principais características.

Assim, a morte de Iolanda foi uma surpresa. Funcionária do Poder Judiciário há anos, ela era a diretora do Juizado Especial Cível, que funciona no andar superior do prédio da Faculdade Oapec. Iolanda sempre foi admirada porque sabia respeitar as pessoas, independentemente da classe social.

Ela é filha de família ligada à história de Santa Cruz, que sofreu o segundo golpe em menos de três meses. No início de outubro, um dos irmãos de Iolanda, o empresário Ernesto Bertoldi Ramos morreu repentinamente aos 58 anos.

Os dois são filhos do ex-prefeito Paulo Gilberto Machado Ramos, que morreu em 2015. “Betão” foi um dos homens mais ricos de Santa Cruz nos anos 1950 e 1960. Foi presidente e benemérito da Esportiva Santacruzense durante anos.

Iolanda Bertoldi Ramos foi sepultada no Cemitério da Saudade de Santa Cruz do Rio Pardo no final da tarde de terça-feira, sob forte comoção. Ela deixou o marido Valter Luiz Martins e os filhos Paulo André, Jéssica e Valter Júnior.