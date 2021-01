‘Projeto Primavera’ entrega oitava biblioteca em Santa Cruz

“Cras” da Estação de Santa Cruz do Rio Pardo ganhou espaço que tem o nome de Noriko Izumi

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um evento simbólico reuniu na penúltima semana de dezembro autoridades, dirigentes do “Cras da Estação”, professores e a fundadora do “Projeto Primavera”, Vera Quagliato, no lançamento da oitava biblioteca patrocinada pelo programa em Santa Cruz do Rio Pardo. A professora Noriko Izumi Kawabata, diretora do Centro Educacional Wilson Gonçalves, só soube que a nova biblioteca teria o seu nome um dia antes.

O “Projeto Primavera” surgiu em 2012, quando Vera Quagliato, inspirada pelo livro “Saí da Microsoft para mudar o mundo”, de John Woods, teve a ideia de fazer a sua parte para transformar a educação brasileira. Desde então, ela projeta novas bibliotecas em instituições, hospitais, escolas, creches, asilos, comunidades carentes e centros culturais. Tudo é bancado pelo “Primavera”, que busca doações de livros e até reforma o lugar.

O espaço no “Cras da Estação” é a oitava biblioteca implantada pelo projeto de Vera em Santa Cruz do Rio Pardo. No total, ela já entregou 28 unidades em todo o País.

Por conta da pandemia, ainda não houve uma inauguração, mas a visita das autoridades marcou a apresentação do novo espaço do Centro de Referência da Assistência Social do bairro da Estação. Vera Quagliato fez questão da presença da ex-secretária de Desenvolvimento Social, Eliane Botelho, que foi quem pediu a implantação da nova unidade. Além disso, a placa com o nome dela já estava pronta quando Eliane deixou o governo, há duas semanas.

A professora Noriko Izumi Kawabata se emocionou quando percebeu que seria homenageada com o nome da nova biblioteca. “Foi uma surpresa enorme, pois nunca esperava uma homenagem tão marcante. Até chorei de tanta emoção”, admitiu Noriko.

Professora há 31 anos, ela é diretora do Centro Educacional “Wilson Gonçalves” e também escritora, autora de dois livros. Noriko contou que demorou para ter contato com os livros na infância. “Quando me deparei com uma biblioteca, para mim foi uma visão nova do mundo, ampliando meus horizontes”, disse.

Segundo Vera Quagliato, o local não foi escolhido por acaso. “Na verdade, o local me escolheu”, disse. Ela contou que a biblioteca ainda não está terminada, faltando detalhes de acabamento. “Mas tivemos a ideia de registrar o momento, pois todos poderão usar o espaço assim que a pandemia estiver sob controle”, afirmou.

A oitava unidade também foi a oportunidade para Vera Quagliato conhecer pela primeira vez o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB), que na ocasião ainda era o chefe do Executivo de Santa Cruz do Rio Pardo.

A exemplo das demais bibliotecas “plantadas” pelo “Projeto Primavera”, o acervo literário foi formado de acordo com o público alvo. “Nós fazemos isto em todas as unidades, buscando livros próprios para a comunidade”, explicou.

No “Cras da Estação”, por exemplo, a biblioteca possui até obras sobre trabalhos manuais, bordados ou desenhos, já que a instituição desenvolve este tipo de atividade com grupos de mulheres.

Se um livro transformou a vida de Vera Quagliato, ela espera que isto também aconteça com as pessoas. Vera é formada em Administração Hospitalar, mas abandonou o ofício para se dedicar ao “Projeto Primavera” e investir na educação. “Nosso objetivo é que as pessoas sejam transformadas não apenas pelas bibliotecas, mas também pelas noções de cidadania e doação. No meu caso, que sou do setor da Saúde, percebi que um povo mais culto é cada vez menos hospitalizado”, afirmou.

Ainda a poucos dias de assumir o mandato, o prefeito Diego Singolani ficou entusiasmado com o “Projeto Primavera” e o sonho de Vera Quagliato. Foi a terceira entrega de biblioteca da qual participou. “É a oitava em Santa Cruz, cada uma com uma riqueza de livros diferentes. Sou muito fã deste projeto e tenho certeza que haverá outras unidades na cidade”, disse.

“A leitura é uma viagem sem sair do lugar. É importante ainda mais neste momento de pandemia e quero ter o prazer de inaugurar bibliotecas nos distritos”, disse o prefeito eleito, sinalizando que vai fazer este pedido a Vera Quagliato.

O ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que chamou a atenção o fato da placa da biblioteca não trazer o nome de Vera Quagliato. “Ela é um diferencial na educação brasileira, já que poucas pessoas fazem isto. O fato de não colocar seu nome na placa significa que a obra é para a comunidade. Eu também só coloco meu nome em placa quando é obrigatório”, disse.

Otacílio ressaltou que não há prazer melhor do que ler livros. “É como jornal, que também é de papel. Você lê a qualquer momento, em qualquer lugar e pode voltar aos capítulos. É outra emoção”, avaliou.

O prefeito contou um episódio que o emocionou naquele mesmo dia. “Passei na Codesan hoje de manhã e o Maurício [presidente da autarquia] me presentou com um livro usado de Clarice Lispector. Quando abri, estava o nome do meu filho Mauro, pois o livro era dele no primeiro colegial e certamente foi repassado a outra pessoa”, disse. “Agora vou dar para o meu filho ler de novo”.

A ex-secretária de Desenvolvimento Social, Eliane Botelho, foi quem pediu a Vera Quagliato a implantação de uma biblioteca no “Cras da Estação”. Segundo ela, o pedido foi feito quando o “Primavera” inaugurou uma unidade no “Cras Betinha”, no bairro de São José. “Ela ficou entusiasmada com o plano para beneficiar outra comunidade grande e carente. Eu pude acompanhar o nascimento da nova biblioteca”, disse.

Segundo Eliane, a Estação é um território que precisa se expandir culturalmente, daí a implantação da biblioteca. “Espero que outros bairros rtambém sejam beneficiados nos próximos anos”, afirmou.