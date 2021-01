Um romance LGBTQ+ é tema do primeiro livro de santa-cruzense

“Uma história possível” mostra um amor não correspondido entre jovens

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Renan Pereira nasceu e viveu a maior parte de sua vida em Santa Cruz do Rio Pardo, onde foi professor e trabalhou em comunicação e jornalismo. Hoje em São Paulo, ele se dedica aos estudos e ainda trabalha nas mesmas áreas, atendendo empresas da capital e de Brasília. Aos 27 anos, Renan acaba de lançar seu primeiro livro, editado de forma independente.

O enredo é fictício, mas pode facilmente ser verídico em qualquer contexto pós-adolescente e universitário, perto dos primeiros desafios da vida adulta. Renan Pereira idealizou Santa Cruz do Rio Pardo como palco da história que descreve as virtudes e os fracassos do amor de Fernando por Claudinho, este último heterossexual, com leveza e humor

O livro aborda questões como insegurança, paixão, ciúmes e alguns momentos em que a homofobia e a incompreensão saltam no relacionamento. Apesar do drama, “Uma história possível” tem uma narrativa leve, descontraída e afirmativa sobre os sentimentos.

O protagonista e seu amado fazem parte de um grupo de jovens que compartilham momentos de amizade e companheirismo em meio a festas, viagens e até nos estudos ou trabalho. A trama acontece entre as idas e vindas de um amor vivo às sombras por todos.

Segundo o escritor, à primeira vista pode parecer uma história triste. Porém, apesar dos contratempos vividos pelos personagens, há situações divertidas, diálogos engraçados e aventuras que inserem o leitor em uma novela cheia de elementos de cultura pop.

“Quando concluí o livro, tive medo de que pudesse parecer uma história triste ou negativa. Hoje, pensando melhor, vejo que se trata de um modelo de narrativa comum a muitas séries disponibilizadas nas plataformas de streaming. Talvez seja uma influência de Grace and Frankie”, disse Renan Pereira, lembrando a série escrita pela mesma diretora da consagrada “Friends” e protagonizada por Jane Fonda e Lily Tomlin.

Quando morava em Santa Cruz, Renan Pereira viajou anos para se formar em Letras pela Unesp de Bauru. A literatura entrou para o imaginário do autor na adolescência, época em que Renan produziu vários projetos que ainda estão na gaveta. O livro “Uma história possível”, entretanto, foi escrito em 2019, mas somente neste final de 2020 seu lançamento foi possível.

A arte e a diagramação do livro são da artista plástica e designer santa-cruzense Mayara Nardo, que já expôs suas obras no Museu do Louvre, em Paris. O projeto gráfico e a impressão são da gráfica Viena, de Santa Cruz do Rio Pardo.

Apesar de ser uma obra independente, Renan Pereira lembrou que está procurando editoras especializadas no público jovem e também no segmento LGBTQ+. “Espero que Uma história possível contribua para o autoconhecimento e uma autoafirmação positiva para muitas pessoas que vivem uma situação semelhante”, disse.

O autor decidiu inovar na venda dos exemplares, que está sendo feita pelo site “Cartase”, especializado em campanhas de doação. Neste caso, porém, a “doação” de R$ 30 significa a compra do livro, que será enviado pelo Correio.