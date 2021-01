Franco Catalano: “Maturidade”

Maturidade

Franco Catalano *

COTIDIANO Sempre gostei muito de estar na presença dos mais velhos. Seja participando das conversas ou ouvindo-as atentamente. Dias desses, um telefonema entre minha avó e um de seus cinco irmãos me despertou um riso culposo: “Não! Não estou falando da colonoscopia, estou falando do velório… ”. O diálogo, do qual ouvi apenas a parte do lado de cá do telefone, ilustrou bem como as fases da vida são. Em retrospectiva, tentei me recordar dos tópicos conversacionais das fases que já vivi e estou vivendo, e imaginar como serão nas fases que espero viver.

Quando crianças, em nossas interações com as outras crianças — os mais velhos não nos entendem! — falamos sobre desenhos, brincadeiras, auaus e pocotós. Os diálogos são de difícil compreensão para os adultos, que já perderam a imaginação que tinham décadas antes. Já adolescentes, os tópicos mudam: descobrimos as primeiras paixões, o primeiro beijo, picuinhas bobas e sonhos com o futuro. Nesta idade temos a certeza de que já somos adultos e donos da razão. Quando chegamos à idade adulta, percebemos que a frase “Só sei que nada sei”, de Sócrates, é muito verdadeira. Nesta fase, onde me encaixo, reclamamos da rotina, dos boletos, do preço da gasolina e de dores precoces nas costas. Também falamos sobre a carreira, planejamos viagens e discutimos se é ou não a hora de ter filhos.

Maduros (daqui em diante não falo por experiência própria, mas pela observação das vidas ao meu redor), colonoscopia e velórios são assuntos rotineiros, tratados com a naturalidade que só o tempo é capaz de trazer. A morte torna-se uma companheira imprevisível e inevitável. E a sabedoria que vem com ela é o que me fascina nos anciões da minha família. A brevidade da vida os ensinou a valorizar apenas o essencial e — perdoem-me o linguajar — a pouco de lixarem para a opinião alheia.

* Franco Catalano é santa-cruzense, estudou História da Arte em Madrid e é arquiteto