João Ferreira: “Otacílio: por que choras?”

Otacílio: por que choras?

João Ferreira *

POLÍTICA No dia 21 de dezembro de 2020, o prefeito Otacílio Parras, em pronunciamento em seu perfil pessoal, chorou as pitangas e atacou um advogado colunista do jornal DEBATE (quem será?) com palavras duras e conclusões totalmente equivocadas. Todavia, a liberdade de expressão serve para isto mesmo. As pessoas têm o direito constitucional de dizer o que pensam.

É claro que o prefeito não tem um coração seco, mas pareceu ter “sensibilidade extremada” diante das críticas normais da vida política. Mesmo tendo ingressado no palco público no fim da década de oitenta, Parras ainda não soube tratar com as agruras e encargos do mandato. Quer o bônus sem levar o ônus.

Durante toda a sua atuação política, Otacílio Parras destruiu pontes ao invés de construí-las com base na tolerância, no respeito e na amizade. Basta relerem os exemplares antigos da imprensa local para localizarem discussões pouco amistosas com ex-prefeitos, vereadores e jornalistas.

Aliás, na eleição de 2016, Parras começou com onze vereadores “situacionistas” e terminou com sete ao seu lado.

Como exemplo, o espírito amistoso passou longe do prefeito, que afirmou que o tal advogado colunista “quer que muitos fiquem doentes, que o hospital fique lotado, que as pessoas morram, para ela dizer ‘o prefeito Otacílio não conseguiu controlar Santa Cruz do Rio Pardo’”.

Mesmo numa semana natalina, Parras desferiu seu estilo amargo de fazer política, o que não deve ser nenhuma novidade para o dito advogado colunista. Como um jogador esperto, jogou para a torcida e fez drama com a tradicional “eles torcem para o touro” (não, Parras não disse isso, mas algo parecido).

Sem problemas. O tal advogado colunista deve continuar com suas cobranças, principalmente em razão da inoperância de Otacílio Parras em equipar a Saúde a contento para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Oito meses não bastaram para um médico fazer isso. Parras deve ser cobrado por isto.

Enfim, este advogado colunista deseja ao prefeito um Feliz e Santo Natal e que as bênçãos de Jesus recaiam sobre o seu coração. Entretanto, com menos choro, menos ataques à imprensa e aos colunistas. E com mais trabalho.

“Regoziza” com a tristeza alheia

Otacílio Parras escorregou feio na língua portuguesa. Com um semblante fechado, Parras disse “regoziza” em seu vídeo do dia 21 de dezembro de 2020. Os erros são normais. Ninguém é perfeito. Porém, Otacílio Parras aparentemente tropeçou na raiva virtual.

Salmos

“Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele” (Salmos 118:24).

Este é o dia que o Senhor fez para nós.

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz e professor da Faculdade de Direito Oapec