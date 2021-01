DICAS – Edição de 1º de janeiro de 2021

BRECOU A licitação para instalar um sistema de energia fotovoltaica na Câmara foi impugnada pela empresa “Sanson Soluções Tecnológicas”, que alegou dúvidas no edital. O processo foi suspenso pela presidência do Legislativo até que técnicos analisem os questionamentos. A Sanson presta serviços para a prefeitura em várias áreas, desde manutenção de antenas de TV a sistema de monitoramento em tempo real.

SOBROU O balanço do penúltimo mês do governo de Otacílio Parras (PSB) dá uma dimensão da pujança econômica de Santa Cruz. Enquanto o orçamento previa uma arrecadação até novembro de R$ 143,3 milhões, o município recebeu R$ 164,5 milhões. Ou seja, mais de R$ 21 milhões acima do previsto. Ao mesmo tempo, as despesas aumentaram pouco mais de R$ 1 milhão em relação à previsão do orçamento anual.

LEITURA, NÃO! Em meio a tantos decretos assinados desde o início da pandemia, aparentemente o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) acabou se perdendo. Embora afirme que está seguindo o Plano São Paulo do governador João Doria (PSDB), Otacílio mandou fechar as bancas de jornais nos finais de semana e feriados. Deve ter se esquecido que em março ele próprio reconhecia bancas como serviço essencial, como o governador mantém em seus decretos. É deveras curioso o prefeito não gostar de jornais…

INÉDITO Pela primeira vez em mais de duas décadas o presidente da Câmara será escolhido única e exclusivamente pelos colegas de cadeira. O prefeito Diego Singolani, acertadamente, decidiu não interferir no pleito.

EMPREGO Em sua última ‘live’ como prefeito de Santa Cruz, Otacílio Parras (PSB) disse na quarta-feira que seu governo não foi de compadrio, daqueles em que o mandatário arruma emprego para todo mundo. Não é bem assim, inclusive naquela esfera onde se mistura o particular e o público. O dono da MRover, por exemplo, aquela empreiteira que Otacílio defendeu durante tantos anos e que liderava o “cartel do lixo”, contou que o prefeito indicava funcionários para a empresa contratar.

‘ANO BOM’ Alguns detentores de cargos comissionados do governo Otacílio terminaram o ano com os bolsos abastecidos. O radialista Roger Garcia, por exemplo, que vai continuar como assessor de Relações Institucionais, recebeu em dezembro R$ 33,8 mil, entre salário, 13º e provavelmente férias atrasadas. Roger só perdeu para a chefe da Procuradoria Jurídica, a advogada Luciana Junqueira, cuja retirada passou de R$ 34 mil.

MAIS UM O cargo de assessor de Coordenação Política não estava ocupado na prefeitura de Santa Cruz. Mas o prefeito Diego Singolani resolveu reativá-lo para garantir a continuidade de Cláudio Antoniolli no governo. Sua função será assessorar diretamente o prefeito no setor político, inclusive ajudar no planejamento da gestão e acompanhar projetos.

Lugar de criança…

Preocupado com a volta às aulas em janeiro, o secretário da Educação, Marco Aurélio Marteline (foto), está estudando meios de sensibilizar os pais para levar os filhos nas escolas. O índice pós-pandemia deve ser baixo. A diretora Silvia Gazola alerta que a matrícula a partir dos quatro anos é obrigatória por lei.