Diego prepara retorno às aulas

Professores e funcionários da rede pública serão treinados a partir de janeiro para receber os estudantes dia 28

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Era metade de março de 2020 quando a pandemia passou a assustar Santa Cruz. No dia 15 o tema já era manchete do jornal. “O temor chegou a Santa Cruz”, dizia o título principal. Embaixo, o alerta do então prefeito Otacílio Parras (PSB) para o fato de que as aulas seriam suspensas até o dia 23. Ele havia informado a suspensão no dia 14, um sábado. As semanas se passaram, mas nenhum aluno ou professor voltou às salas de aula. Nove meses depois, a situação permanece exatamente a mesma.

Os debates em torno da volta às aulas — cuja ausência gera prejuízos à formação das crianças, sobretudo da primeira infância, segundo apontam estudos — já estão nas mesas de discussão do prefeito Diego Singolani (PSD). O retorno, pelo menos em Santa Cruz do Rio Pardo, já tem data marcada: 28 de janeiro. As creches, por outro lado, ainda não possuem data para o retorno, assinala Diego.

Ao lado do secretário de Educação Marco Aurélio Marteline e de outros representantes da Educação, Diego recebeu o DEBATE para uma entrevista na tarde de terça-feira, 29, na sede da secretaria de Saúde — na antiga maternidade.

O retorno, é claro, exige preparo. Foram longos meses fora das salas de aula, e a volta não será total. “Todos os funcionários da pasta receberão treinamento nas primeiras semanas de janeiro para lidar com os cuidados sanitários necessários”, afirma Diego. O uso de máscara e álcool em gel segue obrigatório.

Haverá rodízio entre os alunos e nenhuma sala terá sua capacidade máxima ocupada. As duas primeiras semanas de aula servirão para retomar a convivência entre os estudantes e permitirá a entrada apenas de 20% dos alunos por dia. O período escolar, aliás, será estendido também aos sábados.

A partir da terceira semana as classes poderão receber 50% dos alunos. Os dias de comparecimento às escolas será intercalado — dia sim e dia não — para cada um deles.

Os protocolos de retomada também estão sendo discutidos com escolas particulares de Santa Cruz do Rio Pardo. “Tivemos reuniões nas últimas semanas com os representantes de cada um dos colégios particulares. Todos estão preparados para o retorno”, diz Diego.

O treinamento oferecido aos servidores da rede pública municipal para o retorno às aulas poderá ser estendido também aos da rede privada ou estadual.

Todos os alunos passarão por medição de temperatura antes de entrar na escola. “Se tiver alguém febril ou sintomático, será encaminhado imediatamente ao posto de saúde”, afirma. Os estudantes serão constantemente monitorados para evitar aglomerações.

Diego Singolani evita “bater o martelo” para os estudos recentes que apontam para uma menor taxa de contaminação e transmissão do novo coronavírus em crianças. “Tivemos casos de crianças contaminadas. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa”, pondera.

O secretário de Educação, Marco Marteline, se mostra entusiasmado com o retorno às aulas. Para ele, 2020 não foi um ano perdido para a Educação. “Aprendemos muita coisa”, diz. “Vamos fazer uma avaliação diagnóstica e entender as necessidades de cada aluno”.

O secretário diz que 2021 será “uma continuação” de 2020. “O ano letivo terá oito bimestres, divididos entre o ano passado e este ano”, afirma.

A escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” seguirá com o material Anglo até julho. “O sistema de ensino decidiu parar de negociar com prefeituras e convencer seus representantes a continuar com a gente foi difícil”, diz Marteline. Depois da metade do ano, porém, o material será outro.

Uma nova licitação será feita já no começo do ano para decidir o novo sistema de ensino. “Os alunos não devem ter grandes dificuldades de adaptação”, diz o secretário.