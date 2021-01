Fotos do Leitor: ‘A última carona do Lolão’

— Por Edilson Arcoleze:

O saudoso amigo Fioravante Manzo Filho, conhecido por ‘Lolão’, nasceu aos 21 de maio de 1940 em Santa Cruz. Filho de Fioravante Manzo e Analia Barboza Manzo, nasceu com problema de nanismo, ou seja, era anão. Foi fiscal da prefeitura e incomodava os vendedores ambulantes que não pagavam a taxa de comercialização. Quando virava uma discussão, Lolão acionava a PM, onde trabalhei por seis anos, no período de 1988 a 1994. Chegávamos no local e resolvíamos a situação do “desacato”. Ele ficava todo contente. Lolão também adorava pegar caronas. Quando passávamos com a viatura, em patrulhamento, próximo a ele, gritava para pararmos e dávamos-lhe carona. Segundo sua sobrinha Ana Manzo, ele chegou a ficar noivo de uma anã, porém foi infiel e arrumou outra namorada em Sodrélia. Tratava-se de outra anã, telefonista naquela localidade. Acabou perdendo as duas quando a sua noiva descobriu. Outra história sobre o Loão é que xingava quem gritasse “pisa Benjamin”. A frase é devido a uma viagem que Lolão fez na jardineira conduzida pelo proprietário Benjamin Meneguim. Como estava com lotação expressiva, tornando a locomoção insuportável, ele berrou para o motorista: “Pisa Benjamin!” O fato é que acabou virando uma frase irritante para ele após Meneguim contar para todos e virar motivo de zombaria. Desde a minha infância, não conheci outro anão em Santa Cruz. Era uma pessoa explosiva, muito brincalhona e um grande amigo. Em setembro de 2000, uma segunda-feira, eu estava de plantão como investigador de Polícia no Primeiro Distrito e fui atender uma ocorrência na Santa Casa. Ao sair, deparei com um enterro, perguntei a um taxista quem tinha falecido e fiquei sabendo que era o meus amigo Lolão, que estava em sua última carona.