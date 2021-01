Antiella Carrijo Ramos: ‘Feliz Ano Velho’

Feliz Ano Velho

Antiella Carrijo Ramos *

Entra ano, sai ano e repetimos o mesmo ritual. Agradecemos pelo ano que passou, mentalmente deixamos para trás o que foi ruim e nosso coração se enche de uma esperança arrebatadora de que o próximo ano será melhor, de que será diferente e que enfim seremos felizes. Mas a idade vai chegando e a gente vai perdendo a ingenuidade de que tudo será próspero ou que algo mágico irá acontecer. A realidade é que a passagem dos anos é só mais uma forma matemática de contar o tempo e a vida vai acontecendo, independente, com suas conquistas, alegrias, tristezas e desafios. Compreender as coisas dessa forma, não te faz uma pessoa sem esperança, mas te faz realista e forte para encarar as inevitáveis atribulações que surgirão.

O ano que se findou nos ensinou (ou não) a lidar com a imprevisibilidade, com o desafio de uma pandemia que nos trouxe o isolamento como a forma mais eficaz de salvar a nossa vida e a vida do outro. Alguém imaginava o que viveríamos em 2020? Não, finalizamos 2019 com a mesma ingenuidade de sempre. Não foi nada fácil viver 2020 e começaremos 2021 com as mesmas incertezas, só que talvez tenhamos mais discernimento para lidar com a vida que temos agora.

Estava lendo outro dia sobre a cultura asteca e eles acreditavam que o mundo é um lugar onde as alegrias só vêm misturadas com dores e transtornos e, por mais talentoso ou inteligente que alguém pudesse ser, coisas ruins poderiam acontecer com todo mundo, assim como todos estão sujeitos a cometer erros, escorregar e cair. E em vez de buscarem, deliberadamente, pela felicidade, a meta para eles era levar uma vida digna de ser vivida. Concordo com os astecas, a vida é assim com seus sabores e dissabores, serão nossas atitudes que nortearão o caminho, então deixemos de lado as ilusões pueris que criamos em volta da passagem do ano e vamos transformar ideias em atitudes. Construir essa vida digna, não só do ponto de vista individual, mas, principalmente, do ponto de vista da coletividade.

Início 2021 com a clareza de que “o futuro é uma quantidade infinita de incertezas” (Marcelo Rubens Paiva) e com o desejo de que a vacina esteja à disposição de todos e quem sabe assim conseguiremos retomar os caminhos que foram interrompidos em 2020.

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo