‘Estamos prontos para a vacinação’, afirma o prefeito Diego Singolani

Prefeito Diego Singolani diz que Santa Cruz já tem uma equipe treinada

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O plano estadual de imunização contra o coronavírus prevê que a vacinação em todo o Estado deve começar no dia 25 de janeiro. O governador João Doria fechou acordo com o Instituto Butantan, que fabrica a vacina da Coronavac em parceria com um laboratório da China.

Na terça-feira, 29, o prefeito Diego Singolani garantiu que Santa Cruz do Rio Pardo não terá nenhum problema com a campanha de vacinação em massa. “Nós temos equipe treinada e capacitada. Estamos totalmente preparados, inclusive em relação à logística, pois temos locais de vacinação disponíveis em todos os bairros”, disse.

Segundo o prefeito, é provável que a vacinação contra o coronavírus em Santa Cruz seja feito no sistema “drive thru”, como aconteceu na campanha de vacinação antigripal, quando houve filas organizadas e praticamente nenhum contato entre idosos e técnicos da secretaria de Saúde.

Diego Singolani explicou que já está em contato com a secretaria da Saúde do Estado para saber sobre o protocolo de entrega das vacinas.

Ele garantiu que não haverá regras diferenciadas para ninguém e Santa Cruz vai seguir à risca o plano determinado pelo governo do Estado. “A vacinação será gradativa, de acordo com as doses disponíveis. É por isso que o governo estipulou um calendário de acordo com a faixa etária e profissionais de saúde.

O prefeito admitiu que, quando começou a se cogitar a vacinação em massa, houve conversas em torno de contrapartidas dos municípios — ou seja, recursos das prefeituras. No entanto, Diego não acredita que o governo estadual resolva cobrar pelas doses da vacina. “Vamos aguardar, mas eu nunca vi, como profissional da saúde pública, uma atitude como esta. É sempre o governo federal quem produz e o estadual quem distribui, sem qualquer contrapartida dos municípios”, afirmou.

Ele salientou que vários novos prefeitos estão assumindo seus mandatos com os cofres vazios, sem condições de arcar com investimentos. “Não é o nosso caso, pois estamos organizados financeiramente”, garantiu. Diego disse que o município possui até seringas, embora acredite que o estado vai enviar todo o material necessário.

Diego não descarta, inclusive, uma campanha de incentivo à população sobre a importância de se vacinar, numa época em que há “negacionistas” que estão fazendo o contrário nas redes sociais.

De fato, o governador João Doria (PSDB) anunciou anteontem, 30, a aquisição de 71 milhões de seringas e agulhas para a campanha de vacinação em todo o Estado. A compra foi feita em pregões emergenciais realizados entre 18 e 23 de dezembro.

A estratégia é garantir estoques de reserva. No segundo semestre, o governo estadual já havia adquirido 21 milhões de seringas e agulhas para as vacinações de rotina, contando com uma reserva estratégica de 11 milhões para a imunização do novo coronavírus. De acordo com informações do governo, parte dos insumos já foram distribuídos para os 27 Grupos de Vigilância Epidemiológica localizados em todas as regiões.