Fotos do Leitor: A residência de Nagib Queiroz

— Por Edilson Arcoleze:

O prédio da fotografia, já demolido, ficava na Rua José Epiphanio Botelho cruzamento com a Rua Euzébio de Queiroz, atual Rua Catarina Etsuco Umezu. O proprietário do imóvel era o empresário santa-cruzense Nagib Cury Queiroz, nascido aos 18 de maio de 1895, filho de Cury Yabub Anuch Kairuz e Eugenia Cury Kairuz, e falecido aos 19 de abril de 1961. No local, também, funcionou o Escritório de Contabilidade do saudoso Celso Tavares, conhecido como “Macarrão” e, posteriormente, a Empresa Casa Flor e Cia de propriedade do Arquiteto Mario Sergio da Silva.