Santa Cruz em dois dias: duas mortes por Covid e protesto contra fechamento do comércio

Com 232 pacientes infectados pelo novo coronavírus em Santa Cruz do Rio Pardo, segundo dados desta sexta-feira, 15, os números da pandemia seguem em alta no município e chegam a ser maiores do que julho e agosto, meses em que Santa Cruz viveu picos de infecção. Ao todo são 1.499 casos confirmados da doença, 1.255 dos quais já recuperados. De quinta para sexta, aliás, 14 novos pacientes testaram positivo para a Covid-19 no município.

Até o último dia 15, 25 pessoas estavam internadas na Santa Casa de Misericórdia. Onze deles na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. Na quinta-feira, 14, uma mulher de 66 anos foi a 12ª vítima da doença. Na manhã de hoje, um homem de 68 anos também perdeu a luta contra o novo coronavírus.

Ainda na manhã de quinta, um grupo de comerciantes organizou carreata contra o fechamento dos estabelecimentos. O protesto contava com cerca de 40 veículos. Não havia carro de som, mas a marca do ato foram as buzinas.

Antes do início do protesto era possível escutar críticas ao prefeito Diego Singolani e ao presidente da Associação Comercial de Santa Cruz, o empresário Artur Araújo. Ainda na semana passada, o secretário da ACE José Sanches Marin deu entrevistas a programas de rádio em que defendeu as medidas temporárias para frear o avanço da doença em Santa Cruz.

“Sabemos que o comércio segue os protocolos de segurança rigorosamente. Mas a medida é temporária e pode evitar tragédia futura”, disse à Difusora. “Sou comerciante e entendo das dificuldades”, emendou.

No início da tarde de sexta-feira, o governo de São Paulo antecipou a atualização do Plano SP e regrediu a região de Marília — a que Santa Cruz pertence — para a fase vermelha dos protocolos. O prefeito Diego Singolani (PSD), no entanto, já havia decretado a medida no início da semana para frear o avanço da Covid no município.

Ao lado de outros prefeitos da região, Diego vai participar de reunião no início desta semana para definir os próximos protocolos no município. Segundo norma do Plano São Paulo, a regressão à fase vermelha deve permanecer por 14 dias — Diego, no entanto, havia decretado a medida por sete dias. “Vamos discutir os passos seguintes”, diz o prefeito.

Pelo novo decreto de Diego, publicado na quinta-feira, 14, ficam fechados pesqueiros, academias, salões de beleza, clubes, casas noturnas, enquanto hotéis poderão funcionar sem novos hóspedes. Lojas de materiais de construção funcionarão em sistema delivery de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Restaurantes e bares podem funcionar mediante delivery ou drive-thru, sem atendimento presencial, até às 22h.

Na sexta-feira, 15, Diego alfinetou organizadores do protesto e disse que “prefere tomar uma posição mais dura a ver filas de gente que precisa ser entubada”.