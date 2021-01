DICAS – Edição de 10 de janeiro de 2020

ROMBO O ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que assumiu o governo em 2013 com R$ 3 milhões de superávit “somente no papel”, pois os cofres estavam, na realidade, vazios. Estranho Otacílio nunca ter percebido que não havia saldo.

CÂMARA O vereador Carlos Eduardo Gonçalves, o “Duzão”, estuda apresentar projeto para valorizar a saúde mental já nos primeiros meses de mandato. Ele participou de uma reunião com pessoa do ramo na semana passada.

‘MUI AMIGO’ Para evitar uma possível candidatura à reeleição de Diego Singolani (PSD), o ex Otacílio Parras (PSB) já lançou o atual prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo como candidato a deputado nos próximos anos. Entrevistado pelo próprio assessor Roger Garcia a dois dias de deixar o cargo, ele disse que Diego já sabe que o “padrinho” será novamente candidato daqui a quatro anos. “O projeto do Diego é mais amplo e envolve coisas fora de Santa Cruz. É ser eleito prefeito, fazer uma boa administração e ser destaque regional”. Com este cacife, segundo Otacílio, Diego deverá ser ou secretário estadual ou deputado. “Tudo faz parte de uma equação complexa”, adiantou.

PORÉM… Ao DEBATE, Diego já cogitou a hipótese de se candidatar à reeleição em 2024. “Por que não?”, assinalou, em entrevista.

GOVERNO Na prática, o prefeito Diego Singolani (PSD) exonerou poucos funcionários e ainda reativou dois cargos que antes estavam vagos.

ESTREIA A nova Câmara de Santa Cruz começa a trabalhar nesta segunda-feira, 11, em sessão extraordinária solicitada pelo prefeito Diego Singolani (PSD). Para aqueles que foram reeleitos e mais os dois suplentes que vão assumir suas cadeiras — João Marcelo Santos e Marco ‘Cantor’ Valantieri —, é apenas mais uma sessão. Para os demais novatos, é a primeira oportunidade de se apresentar ao plenário.

PRIMEIRO ATO O presidente da Câmara de Santa Cruz, Cristiano Miranda (PSB), cancelou um aditivo ao contrato da empresa Gemmap — do grupo Micromap —, por orientação do procurador jurídico.

PRIMEIRO ATO 2 Apesar de assumir a presidência, ele não nomeou ninguém de sua confiança, ao mesmo tempo em que não exonerou ninguém. A dúvida está quanto ao próximo assessor legislativo, pois Victor Mariano está na “corda bamba”, já que foi nomeado pelo antecessor Paulo Pinhata (PTB), com quem Miranda já trocou várias farpas.

CONTINUA O prefeito de Chavantes, Márcio “Burguinha” Jesus do Rego (PSDB), continua sendo alvo de crítica quanto ao abastecimento de água no município. Ao que tudo indica, as mudanças estruturais no sistema não surtiram efeito.

De Ipaussu para a história

Não bastasse ter sido eleita com maior índice percentual de votação no Estado (e talvez do Brasil), a vereadora Aninha Candido foi eleita presidente da Câmara de Ipaussu na semana passada. A votaçao foi unânime, o que representa uma nova liderança política no município.