Reunião deve definir chegada da vacina à região; imunizante pode vir a Santa Cruz nas próximas semanas

Santa Cruz recebeu agulhas do governo estadual na semana passada, mas já possui estoque municipal para garantir imunização na primeira etapa

André Fleury Moraes

Uma reunião regional entre prefeitos deve definir a esperada chegada da vacina Coronavac a Santa Cruz do Rio Pardo e outros municípios da região. O encontro vai acontecer na manhã desta terça-feira, 19.

A vacina foi aprovada neste domingo, 17, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem eficácia de 78% contra casos leves e moderados e 100% contra casos graves. Sua eficácia geral é de 50,4%.

Na prefeitura, a avaliação é de que o imunizante pode chegar em menos de 15 dias. Há esperança, porém, para a vinda das vacinas ainda nesta semana.

Algumas doses do imunizante já foram aplicadas em profissionais de saúde de Bauru e Botucatu.

Na primeira fase do plano de vacinação, profissionais de saúde, quilombolas e indígenas devem ser vacinados. Depois, a partir de 8 de fevereiro, idosos com mais de 75 anos.

O município já possui local preparado para receber as doses, inclusive com gerador de energia. Na semana passada, o governo também recebeu caixas com agulhas para aplicar o imunizante.

Santa Cruz, porém, já possui um estoque municipal com agulhas e seringas que garantem a vacinação na primeira fase do plano.

Há duas semanas, o prefeito Diego Singolani (PSD) já havia dito que o município está preparado para vacinar sua população.

“Nós temos equipe treinada e capacitada. Estamos totalmente preparados, inclusive em relação à logística, pois temos locais de vacinação disponíveis em todos os bairros”, afirmou Diego.

É provável que a aplicação das vacinas aconteça via drive-thru, assim como ocorreu com a vacina da gripe no ano passado.

Ele não descarta promover uma campanha sobre a importância da vacinação numa época em que grupos contestam a ciência.