Santa Cruz registra nova morte por coronavírus nesta segunda-feira

Santa Cruz do Rio Pardo registrou nesta segunda-feira, 18, a décima quinta morte em decorrência do novo coronavírus no município.

É a quarta morte em cinco dias. Os outros óbitos foram registrados nas manhãs de quinta-feira, 13, sábado, 15, e domingo, 16.

A vítima de hoje é um homem de 77 anos que estava internado na Santa Casa desde o dia 12 de janeiro.

Na manhã de hoje, o prefeito Diego Singolani (PSD) determinou o fechamento de agências bancárias e casas lotéricas de Santa Cruz do Rio Pardo a partir desta terça-feira, 19. Caixas eletrônicos seguem funcionando normalmente.

O objetivo é frear a contaminação do novo coronavírus no município. Segundo dados deste domingo, 17, Santa Cruz tinha 260 pessoas efetivamente infectadas pela doença. Ao todo são 1.515, contra 1.255 recuperados.

Diego também deve divulgar entre hoje ou amanhã posicionamento oficial a respeito do fechamento do comércio em Santa Cruz do Rio Pardo. Com quatro mortes em cinco dias, a tendência é de que o decreto seja prorrogado por mais uma semana pelo menos.