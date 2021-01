Ellen Manfrim: ‘Ano novo, hábitos novos’

Ano novo, hábitos novos

Ellen Manfrim

Ano novo começando, altas expectativas criadas, muitos planos traçados. Afinal, todos queremos ter uma vida ativa e empolgante. E de preferência, que ela dure o maior tempo possível. Mas é claro que, para que isso aconteça, precisamos de saúde física e, principalmente, mental. Manter o cérebro ativo e saudável é o que todos desejamos, e é o que nos permitirá ter cabelos brancos e bem-estar.

Embora a neurociência ainda não nos garanta formas de evitar as demências, ela nos traz evidências crescentes de que adotar hábitos de vida saudáveis irá ajudar na prevenção de problemas indesejáveis. Um estudo de 2015, da Finlândia, sugeriu que idosos com uma rotina de hábitos saudáveis, como convívio social de qualidade, atividade física regular e dieta balanceada, conseguiram manter ou melhorar as habilidades cognitivas, reduzindo o risco de declínio cognitivo, que é tão comum após os 60 anos.

Portanto, plantar a sementinha do hábito saudável, prezando pelo bem-estar e evitando excessos, nos trará uma colheita proveitosa. Mas não adianta se empolgar e tentar virar a mesa, mudar tudo do dia para a noite. Escolha algo para mudar no prazo de 30 dias. Quando atingir sua meta, escolha um novo objetivo. Algumas dicas para as mudanças:

— Os exercícios físicos aeróbicos aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, evitando assim o acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial. Além disso, as atividades físicas aumentam a produção de neurotransmissores, como a endorfina, e de moléculas essenciais na reparação das células cerebrais e no aumento de conexão entre elas.

— A melhor dieta para proteção cerebral é a mesma que protege o coração e os vasos sanguíneos: muita fruta, vegetais, grãos inteiros, peixes, legumes, gorduras insaturadas. Lembre-se que evitar o consumo de álcool contribui para a prevenção de diversas doenças.

— Durma mais de 7 horas por noite, pois alguns trabalhos mostram maior risco para demência em quem dorme menos.

— Controle o seu estresse, pois níveis elevados do hormônio cortisol levam a excesso de placa nos vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação cerebral.

— Pare de fumar, pois isso reduzirá o risco de doenças nos vasos sanguíneos, incluindo os cerebrais.

Então pense no que será mais cômodo e fácil de atingir, e comece por aí. Vencer um primeiro desafio vai te motivar a lutar pelo próximo. Eu sei que é difícil, mas atingir um objetivo só é possível com esforço e dedicação.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo