Francis Pignatti: ‘Politicídio no Brasil’

Politicídio no Brasil

Francis Pignatti

O historiador holandês Luuk van Middelaar escreveu um livro sobre o assassinato da política na filosofia francesa, denominado Politicídio. A inquietação do escritor está no fato da França, conhecida como o berço da democracia moderna em 1789, transformou-se num País incapaz de pensar a filosofia política, interna e externamente, justamente quando o regime político democrático mais precisava de novas idéias, no período pós-guerra.

Aqui estou em pensamentos! Penso que começamos muito mal a história da nossa República através de um golpe militar. Nada menos filosófico do que um grupo de militares planejando um golpe visando seus próprios interesses. Filosofia para quê? O filósofo não é um ser isolado, pelo contrário: está no nosso dia a dia sem que nos dêmos conta disto. Questionou e gerou uma discussão? Você está filosofando, não precisa fazer um curso de Filosofia na faculdade. Infelizmente somos a última nação a sair do sistema escravista de produção de bens primários. É inaceitável que, mais de um século depois da instalação do sistema republicano de governo, em pleno 2021, retornemos ao período do início do século passado, onde a participação popular se resumia aos interesses individuais dos que detinham o poder.

Que Brasil você quer para o futuro? Eu quero um Brasil que seja digno, justo, bem administrado, respeitado por todos os seus habitantes, e com oportunidades semelhantes para todos. Quero um Brasil querido no cenário internacional, uma diplomacia brasileira respeitada. Quero ter orgulho de ser brasileiro e de não me envergonhar das milhares de miudezas políticas que não me representam no cenário nacional. No Brasil a legislação ainda não trata especificamente da criação e compartilhamento de notícias falsas. As fake news estão nos deixando doentes “SIM”.

O surgimento das primeiras vacinas contra o corona vírus reabriu a temporada de teorias da conspiração absurdas patrocinadas por movimentos antivacina e de extrema direita. Você provavelmente só está lendo este texto porque foi vacinado quando criança e, por isso, permaneceu vivo. Pode ficar tranquilo: você não corre o risco de virar um jacaré se tomar a vacina para prevenir a covid-19. ENTENDA: “a vacina contra o corona vírus não protege só você, ela faz parte de um processo coletivo para que a doença seja erradicada. Nunca se esqueça que sem a vacina você se torna um vetor para outras pessoas!” Vacina É Amor Ao Próximo. VACINA É CIÊNCIA.

Busco tentar entender a negação característica do pensamento nacional, em termos de teorias democráticas, políticas, direito de saúde, educação, justiça, etc… Em outras palavras, é tentar entender por que, a despeito de tantas mentes brilhantes que tivemos, e ainda temos, não conseguimos avançar um projeto democrático consistente e duradouro, de claro viés humanitário e popular, que transforme esse País Gigante em uma fração do globo terrestre menos desigual e menos violenta. O Brasil que temos é o Brasil que queremos?

* Francis Pignatti, Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão do Sul e Salto Grande-SP. Mestre e Doutorando em Ciência Jurídica pela UENP de Jacarezinho-PR