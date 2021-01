Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘…livre terra de livres irmãos…’

…livre terra de livres irmãos…

Luiz Antonio Sampaio Gouveia

Trata-se de locução do Hino da República Brasileira que assim continua: ‘Seja o nosso País [o Brasil] triunfante, livre terra de livres irmãos’. A ver o que corre, não somos triunfantes e estaríamos quebrados, coisa pouco sábia de ser dita (a não ser que seja um convite a um golpe contra a Democracia porque as instituições, sob o ponto de vista de uma ordem constitucional e econômica normal, não o permitem governar). Contudo, ninguém compra remédio em farmácia, cujo dono diga estar falido. Daí é que, se a farmácia não estiver mesmo falida, ela quebra mesmo de fato. Mas não estamos quebrados! Certamente na mensagem presidencial há outros propósitos. Somos, porém, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e, em breve, dos cinco maiores. Nem falo do agronegócio. Não somos uma Nação quebrada. Antes, uma República rica assim que recuperarmos o juízo. Diziam nossos antepassados tupinambás (pelo menos meus) que o Brasil é Pindorama, uma terra tão rica quanto o Paraíso. O que nos falta? Capistrano de Abreu respondeu: vergonha na cara!

Além disso, nos faltam mais: educação pública e justiça social. É inconcebível que mais de 50% de nossa população viceje em condições subhumanas e que o sereno seja cada vez mais o teto de muitos, quase tantos sem saneamento básico e tantos e tantos privados dos benefícios da civilização.

Já tivemos empresários inteligentes (Jorge Street e Roberto Simonsen), que sabiam que regras trabalhistas mais justas não eram meramente caritativas. Mas sim uma valorização do ser humano levado à cidadania de mercado. Armando Salles de Oliveira com Júlio Mesquita Filho edificou a Universidade de São Paulo, aperfeiçoando (em arremate) o ensino público e gratuito instituído pelos republicanos paulistas, que fora o construtor de uma sociedade culta, nos anos 40 e 50 do século 20. Tudo eram serviços públicos e gratuitos. Para todos!

Soubemos fazer! Mas o desequilíbrio em nos supor potência mundial e este anacronismo de comunista ou não comunista é um delírio, que a nada leva. De outra banda, a nostalgia do que passou: o saudosismo de uns por defender uma ditadura militar ultrapassada e seus torturadores e, de outros, por um modelo cubano, para fazer o Brasil, é o que nos arrasta ao atraso. Ninguém vive no passado e somente tem futuro quem divisa o amanhã.

Esta é a outra doença desses Brasis. Por que não rasgar a cortina do futuro e pensar na construção de um País cidadão e sem delírios de poder e que estenda os benefícios da civilização a todos os milhões de brasileiros, que carecem justiça social e vida digna, para cumprir o princípio vetor de nossa Constituição, a tão almejada dignidade humana?

Um governador mineiro, ao se atrasar para inaugurar, no interior, um grupo escolar, quando as estradas eram todas de terra, justificou o atraso dizendo que chovera muito da Capital para lá e que o carro se encalhou se. Um professor chamou-lhe a atenção: “Excelência! Não é se encalhou se, é simplesmente encalhou-se!” –, ao que o sagaz governador, fitando ironicamente o audacioso mestre, respondeu: Sim! O carro se encalhou-se, sim! Não ia nem para frente e nem para trás. O Brasil está em se encalhou-se. Não pode nem ir para trás, para cair nas ciladas do passado (uma descarada corrupção) e nem ir para frente, renunciando ao futuro, com o delírio (dos descontentes com a democracia) e em que, será jamais livre terra de livres irmãos. Tudo depende de nós a desencalhá-lo. É possível!

* O santa-cruzense Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado em São Paulo