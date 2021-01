Pascoalino S. Azords: ‘A bola azul’

A bola azul

Pascoalino S. Azords

CULTURA Essa bola azul entrou na nossa casa por acaso e cortesia. O propósito era comprar um golfinho, desses que vêm da China em cardumes de containers viajando pelos ares e pelos mares até aportarem no Paraguai, de onde partem por terra, no lombo de sacoleiros suados, até descansar na prateleira de uma lojinha onde se vende quase de tudo por 1,99. A bola azul veio como brinde, com o golfinho. Não paguei um real a mais por ela. Depois dessa longa e asmática travessia, o golfinho e a bola azul foram, enfim, reanimados no meu quintal numa tarde qualquer da última primavera. Ele logo roubou a cena ao exibir um sorriso de Monalisa, eternizado em grosso traço de tinta preta, e uma advertência no dorso esquerdo escrita em 19 línguas distintas, onde se lê em inglês, espanhol e outros idiomas absurdos da Ásia, do Oriente e do Leste Europeu, que o mesmo “deve ser usado somente na água com nível à altura da criança e sob rigorosa vigilância”. Mais do que a quantidade de línguas e o desenho dos ideogramas, impressionou-me a frase escrita em bom português, com os acentos corretos e a concordância devida, luxo que muitos dos nossos políticos diplomados, por exemplo, não se permitem.

Mas, voltando ao que interessa. (Até porque nem esses seres infláveis merecem a companhia de certos políticos – de Brasília a Ourinhos, onde essa gente encalha na curva do rio). Resgatados da dieta sem ar, o golfinho e a bola logo tomaram conta do quintal. Passamos de ano na companhia azul dessas duas bexigas que reinaram, dia e noite, na piscina, como uma versão sintética do Chiquinho Scarpa.

Ao contrário do que imaginávamos, ninguém viu muita graça naquele golfinho de difícil montaria e que ainda se ria dos tombos e caldos da criançada. Transferido para uma cadeira ociosa, o peixe bolha sobrevive, pacientemente, mesmo fora d’ água. Seus bracinhos de inválido murcharam, e o sorriso retorcido faz lembrar certas celebridades muito bem remuneradas para fazer não se sabe o que. Mas basta soprar pela válvula escondida próximo à cauda para que o golfinho recupere a juventude do início da temporada. Longe dele passa o ciúme e outros sentimentos menores desde que a bola azul passou a ser o centro das atenções. Não é uma bola de todo azul. Na verdade, ela tem de branco e azul o mesmo tanto, divididos em seis fatias simétricas como uma melancia. A válvula de enchimento, impossível de disfarçar, foi cravada bem no cocuruto de um dos pólos, que é onde as fatias todas se encontram. Sua bula é menor e grafada em apenas doze idiomas. A frase em português, novamente de causar inveja à maioria dos locutores de rádio. “Aviso: usar somente com a vigilância de um adulto”.

Antes de prosseguir, quero assegurar que esta não é mais uma página tardia do realismo fantástico, que não há nenhuma metáfora nesse caso. O golfinho é golfinho mesmo, e a bola azul apenas uma inocente bexiga, ambos fabricados num outro mundo por uma gente que em outros tempos preferia construir muralhas de milhares de quilômetros, com a mesma determinação com que hoje faz bugigangas de plástico.

Pois foi num daqueles dias incertos da passagem do ano que a bola virou a dona do quintal. Correndo silenciosa sobre a linha d’ água, pôs pra correr um casal de bem-te-vis acostumado a se refrescar quando o sol da tarde torna o quintal impróprio para seres humanos. Quando as crianças caíam n’ água, ela, a bola, se esquecia dos bem-te-vis e passava a perseguir os pequenos. E quando todos deixavam para trás a piscina, não se sabe como, ela saía sozinha da água depois de vencer um degrau de pelo menos 15 centímetros, atravessava o quintal na direção do único portãozinho, contornava a grade executando uma curva de 180 graus e descia graciosa pela rampa que liga a varanda à parte alta do quintal. Maurício e Joca, que passavam aqueles dias com a gente não haverão de me deixar mentir sozinho. Intimados, poderão atestar num cartório qualquer do Rio de Janeiro (com firma reconhecida), a verdade de que não adiantava a gente devolver a pelota para a piscina: em pouco tempo, ela, a bola azul, refazia todo o trajeto de volta para ficar aqui embaixo, quietinha, nos fazendo companhia.

Ontem a bola azul amanheceu meio murcha, sobre o ralo, imitando a lua minguante dessa semana. Como era quarta-feira, dia em que passa o pessoal do reciclável, saí para o trabalho certo de que não tornaria a vê-la na hora do almoço. Mas uma boa alma deixou de mandá-la pro lixo e, à tardinha, eu a reanimei com uns sopros de Dizzi Gillespie. Desde então, o furo só tem feito aumentar. Nos últimos dias, as injeções de ar já quase não fazem efeito e ela se entristece com mais facilidade pelos cantos. O golfinho, com um sorriso torto de celebridade, assiste à agonia de sua companheira como um paxá de sindicato. Muito debilitada, acho que a bola azul não passa da próxima quarta-feira.