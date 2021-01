Zanata: ‘Tecnologia?!’

Tecnologia?!

João Zanata Neto

Grande parte dos problemas políticos ou sociais advém do egoísmo. Isto é uma verdade filosófica amplamente discutida. Quer doa ou não, a filosofia está sempre expondo os vícios da humanidade. A sua capacidade de transformar o pensamento humano lhe dá a característica modificadora do trato social. Talvez, seja esta a razão que a deixou muito tempo fora dos currículos escolares.

Esta marginalidade da filosofia, no Brasil, é um ranço do colonialismo português que no século XVIII tratava como crime ler ou possuir os livros proibidos. Nem mesmo as faculdades eram permitidas na colônia. Tudo isto para se evitar que as ideias libertárias contaminassem o pensamento intelectual do Brasil colônia. Sabia-se que a independência das colônias americanas poderia gerar uma revolução de igual proporção.

Podemos dizer que o Brasil atual é o resultado de todos os acontecimentos políticos externos e internos, mas a exploração econômica das terras brasileiras fundou a base econômica do grande país do agronegócio graças aos ciclos da cana-de-açúcar e do café como os principais fatores de crescimento.

A exploração do ouro, na recém-criada capitania das minas gerais, terminou por fundar um verdadeiro Egito no interior do Brasil com um crescimento populacional e cultural que deslocou o centro político da colônia. Contudo, com a escassez das reservas auríferas este domínio econômico teve o seu declínio.

Assim, novamente, a economia do jovem país seguiu o seu antigo curso da ruralização. Pode-se dizer que por uma configuração geográfica das terras brasileiras, a economia rural sempre teve a viabilidade econômica a seu favor. Não somos um país ruralista por acaso, mas por imposição de um fator geográfico determinante. O sucesso dos ciclos da cana-de-açúcar e do café foi a grande escola dos empreendedores rurais.

Contudo, atrelar-se ao modo rural de desenvolvimento tornou-se um fator de dependência desde o Mercantilismo, pois ficamos alheios à revolução industrial. Apesar de alguns avanços industriais, esta dependência ainda está presente nos dias atuais.

Hoje se pode dizer que vivemos um ciclo da soja e batemos recordes de exportação. O governo diz que abastece o mercado interno de soja. O que não deve ser difícil pela pouca demanda, mas como explicar a inflação gerada pela exportação? Sofremos duras penas com os índices IPCA e IGPM que não se equivalem, provocando uma verdadeira derrama nas parcas economias do povo.

Os americanos produzem também muita soja, mas exportam menos porque o mercado interno deste país tem muita demanda. A economia americana é a prova de que a geografia não é um fator determinante, pois possuem todos os setores econômicos fortes e protegidos. O panorama econômico brasileiro pode ser transformado tendo como exemplo a economia americana. A riqueza do setor rural pode muito bem impulsionar o setor industrial brasileiro que até hoje padece de desenvolvimento tecnológico. Será que não é possível transformar um empreendedor do agronegócio em um industrial se dispuser de tecnologia?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.