DICAS – Edição de 17 de janeiro de 2021

CADEIRA IGUAL O suplente de vereador João Marcelo Santos (PSD), que voltou à Câmara junto com o colega Marcos “Cantor” Valantieri (PL) por conta da nomeação de parlamentares para o governo de Diego Singolani (PSD), estava bem à vontade na segunda-feira, na primeira sessão da nova legislatura. “Tive sorte. Estou sentado no mesmo lugar”, contou.

INÍCIO O prefeito Diego Singolani mal começou a governar e já teve de pagar R$ 10.895 de indenização por processo trabalhistas passados.

INÍCIO 2 Também aproveitou para quitar uma dívida de R$ 60 mil com um serviço de desenvolvimento estadual.

ALÍVIO O nome do ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) não é citado no Diário Oficial desde 22 de dezembro. Otacílio também não tem sido visto nas ruas ultimamente.

ALERTA O clima entre os vereadores governistas esquentou após o alarde feito pelo parlamentar Juninho Souza por ter sido multado após protestar sem máscara em prédio público. Havia quem defendesse encaminhar Juninho à Comissão de Ética, mas o fato ficou só na ameaça.

ALERTA 2 Também é comentado nos corredores da Câmara que o prefeito Diego Singolani (PSD) só estaria disposto a receber vereadores caso estivessem acompanhados do líder do governo, Lourival Heitor. Se isto acontecer, pode provocar um mal-estar enorme até mesmo na bancada de apoio ao governo.

CINEMA O prefeito Diego Singolani (PSD) assinou contrato com uma empresa de equipamento cinematográfico. A expectativa é de que as reformas no Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto sejam rapidamente cumpridas.

AULAS Uma série de protocolos de segurança foi repassadas a professores e outros servidores da rede municipal de Educação. Os pais deverão ser avisados com no mínimo sete dias de antecedência sobre quaisquer movimentações sobre o retorno às atividades escolares presenciais.

OURINHOS Após serem suspensas as obras da nova Estação de Tratamento de Água, promessa de campanha do prefeito Lucas Pocay, a Superintendência de Água e Esgoto, autarquia municipal, recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo e perdeu. Contestou a decisão e, novamente, sem sucesso.

OURINHOS 2 O prefeito Lucas Pocay (PSD) passou alguns dias governando Ourinhos por WhatsApp. Fez viagens constantes a São Paulo, onde permanecia de quarta a domingo semanalmente.

OURINHOS 3 A ausência do prefeito, aliás, fez com que o ex-secretário de Segurança Pública Wagner Soares, coronel da PM, se despedisse de Ourinhos. Pagou o caminhão de mudanças duas semanas adiantado e zarpou. Disse a colegas que não aguentava mais falar com Pocay pelo WhatsApp. Uma relação que já foi de “namoro”, terminou com um fim desgastante e, no mínimo, patético.

Discrição

O ex-prefeito Otacílio Parras (PSB) tem se encontrado com o prefeito Diego Singolani (PSD) em reuniões restritas a poucos aliados na Codesan. Elas acontecem pela manhã. A avaliação é de que a presença de Otacílio na prefeitura possa causar mal-estar, já que deixou a prefeitura em dezembro.