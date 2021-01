Santa Cruz perde o atleta, professor e político ‘Kaneta’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Professor de Educação Física, o santa-cruzense Sérgio Moraes Ribeiro Filho morreu no início do mês na cidade de Campo Largo, no Paraná. Ele tinha 72 anos e viveu grande parte de sua vida na cidade em que nasceu, Santa Cruz do Rio Pardo.

Conhecido como “Kaneta”, foi goleiro de clubes amadores e um dos entusiastas da Esportiva Santacruzense. Ele era filho de Sérgio Moraes Ribeiro, ex-inspetor de alunos da escola “Leônidas do Amaral Vieira”, e neto de José Amorim Ribeiro, o histórico “Maestro Zequinha”.

“Kaneta” foi uma personalidade tão popular em Santa Cruz do Rio Pardo que em 1976 aceitou convite para ingressar na política. Foi candidato a vice-prefeito na chapa do advogado Cláudio Catalano, derrotada por Aniceto Gonçalves. Na verdade, eram tempos da ditadura e a chapa de Cláudio e Sérgio foi a primeira a ser lançada por um partido genuinamente de oposição ao regime militar, o MDB.

Ele desistiu da política, mas lembrava ter conquistado muitos amigos durante a campanha. No governo de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, “Kaneta” foi presidente da Codesan durante um curto período. Passou também a trabalhar com vendas.

Com problemas de saúde, Sérgio Moraes Ribeiro Filho mudou-se para Campo Lago há dois anos, para viver ao lado da filha. Segundo o genro Washington, ele sempre contava histórias sobre Santa Cruz do Rio Pardo e as pescarias com os amigos. “Foi alguém que amou a cidade como poucos”, resume Washington.

Sérgio foi sepultado em Campo Largo. Ele deixou as filhas Juliana e Aline.