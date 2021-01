Câmara nova estreia com aprovação de recursos ao hospital; primeiro projeto protocolado é de ‘Duzão’

Vereadores se reuniram em sessão extraordinária para votar dois projetos; texto de ‘Duzão’ deve ir à mesa em fevereiro

Sérgio Fleury Moraes

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma sessão de 20 minutos marcou a estreia antecipada da nova legislatura na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, já que oficialmente os trabalhos deveriam começar em fevereiro. A reunião também serviu para a posse dos suplentes Marco “Cantor” Valantieri (PL) e João Marcelo Santos (PSD). Eles estão substituindo os titulares Milton de Lima (PL) e Adriano Campanha (PSD), que foram nomeados, respectivamente, secretários de Agricultura e Esportes.

Os dois projetos aprovados por unanimidade autorizam recursos de mais de R$ 3 milhões para a Santa Casa de Misericórdia, reforçando o atendimento aos pacientes de covid-19 e para atender a intervenção do governo no hospital, que foi prorrogada no ano passado.

Um dos projetos autoriza o repasse de R$ 2,1 milhões para as despesas de custeio e manutenção da Santa Casa, já que a responsabilidade pela administração do hospital passou a ser do município após a intervenção.

O projeto determina que estes recursos serão repassados em sete parcelas mensais e consecutivas de R$ 300 mil, mediante aprovação de um relatório de prestação de contas.

O outro projeto libera R$ 935.424,00 para regulamentar recursos referentes à habilitação de cinco leitos de UTI adulto na Santa Casa pelo período de noventa dias, com suporte ventilatório pulmonar. Os leitos são exclusivos para o tratamento de pacientes de covid-19.

Na verdade, de acordo com a mensagem do prefeito Diego Singolani (PSD), R$ 215 mil são repasses do Ministério da Saúde aprovados em dezembro do ano passado, enquanto R$ 720 mil serão bancados pelo município através do superávit financeiro.

Caso não haja mais sessões extraordinárias, os vereadores voltam a se reunir em fevereiro, quando será instalada oficialmente a legislatura 2021-2024.

E já existem projetos para serem votados na primeira sessão ordinária. Na semana passada, o vereador Carlos “Duzão” Gonçalves (PSB) protocolou PL para implementar em Santa Cruz a campanha “Janeiro Branco”, voltada à saúde mental.

A articulação de “Duzão” pelo projeto sobre o tema já havia sido antecipada pelo DEBATE na semana passada.

A demanda pelo texto veio dos funcionários públicos. O projeto foi pensado ao lado da enfermeira Bruna Salaro e da psicóloga Edivania Parmegiani, do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

A ideia é levar palestras sobre saúde mental à população. Elas já acontecem, mas são restritas a determinados setores, entre os quais o CAPS.

“Sem onerar o município, podemos integrar essas palestras às reuniões escolares entre professores da rede municipal, por exemplo”, diz o parlamentar.

Ele não descarta a ideia de planejar eventos — mesmo que virtuais — que ofereçam debates sobre o tema.

“A ideia, a princípio, era dar visibilidade ao trabalho do centro. Mas vi que poderia ser algo também voltado à comunidade escolar”, afirma. Segundo ‘Duzão’, o objetivo é criar parceria entre as secretarias de Saúde e Educação. A divulgação, diz o vereador, será por conta da pasta de Comunicação.

A vereança itinerante, promessa de campanha do parlamentar, vai começar assim que o recesso parlamentar acabar.

“Vou fazer um planejamento semestral que determinará os locais por onde vou passar para ouvir as demandas locais”, cita. O cronograma, diz o vereador, será encaminhado à prefeitura para que o prefeito Diego Singolani (PSD) eventualmente possa acompanhá-lo em alguma ocasião.