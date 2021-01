Prefeito Diego prorroga pagamento de taxas municipais até dezembro deste ano

Anúncio foi feito hoje em “live” diária sobre a covid-19

O prefeito Diego Singolani (PSD) anunciou nesta segunda-feira, 25, que o município vai prorrogar o pagamento de taxas até o final deste ano. Ele disse que já encaminhou projeto à Câmara para disciplinar a medida.

O prefeito citou que, entre as taxas municipais que deveriam ser recolhidas no primeiro quadrimestre, estão o ISS, Taxa de Funcionamento, Taxa de Renovação e Vigilância Sanitária. “Várias delas deveriam ser recolhidas agora, mas serão postergadas até 31 de dezembro de 2021, de acordo com a legislação fiscal do município”, informou.

A medida era uma das reivindicações do comércio e das empresas em geral de Santa Cruz do Rio Pardo, que estão tendo dificuldades com a pandemia do coronavírus e o fechamento dos estabelecimentos.

No ano passado, houve várias discussões com o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB), que não autorizou qualquer prorrogação de pagamento.

Diego Singolani também anunciou que nesta terça-feira deverão chegar a Santa Cruz mais de um lote de 450 novas doses da vacina coronavac, que serão aplicadas nas unidades de saúde cujos profissionais ainda não foram imunizados. “De início fizemos Santa Casa, UPA, Samu, motoristas de ambulância, SAD e UBS da Estação. Agora, faremos todos os demais postos, de modo que a equipe de saúde pública de Santa Cruz do Rio Pardo seja imunizada com a primeira dose da vacina, de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde e pelo governo de São Paulo”, afirmou.

