Bitencourt critica escolha das comissões na Câmara: ‘Foi carta marcada’

Vereador não gostou de ficar de fora de comissões ligadas à Justiça ou Educação

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O vereador Fernando Bitencourt (Podemos), um dos novos integrantes da Câmara na atual legislatura, criticou a forma como foram escolhidos os integrantes das comissões permanentes para os próximos dois anos. Elas são importantes para emitir pareceres que podem, inclusive, liberar ou vetar projetos do Executivo ou dos próprios vereadores. Há também a Comissão de Ética, que julga parlamentares acusados de infrações disciplinares.

A escolha dos integrantes deve ser feita obrigatoriamente no início de cada legislatura. De acordo com o Regimento Interno da Câmara, os membros das comissões serão nomeados pelo presidente por indicação dos líderes de bancada, para um período de dois anos. Na escolha, porém, devem ser levados em consideração a representação partidária proporcional e principalmente o conhecimento especializado de cada vereador.

Fernando Bitencourt é advogado e sempre foi ligado à educação. No início da segunda gestão de Otacílio Parras (PSB), ele foi o secretário municipal de educação de Santa Cruz do Rio Pardo. Fernando alega ter sido praticamente “retirado” de comissões nas quais tinha pleno conhecimento para participar, de acordo com o que diz o Regimento Interno.

As comissões foram definidas pelo presidente Cristiano Miranda (PSB), por indicação das bancadas. No final, apesar das reclamações, as composições foram aprovadas sem necessidade de votação. Segundo Fernando, os nomes já estavam acertados sem nenhuma discussão. “Se fosse para votação, o resultado seria o mesmo. Então, paciência”, afirmou.

Somente algumas comissões seguiram o dispositivo do RI sobre “conhecimento especializado” de seus integrantes. Niltinho Fernandes (PSB), por exemplo, é o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, já que trabalhou no setor quando era diretor de secretaria no governo anterior. O mesmo acontece com Mariana Fernandes (MDB), que preside a comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Ela é monitora educacional concursada e já trabalhou no Fundo Social de Solidariedade.

Fernando Bitencourt, porém, só foi lembrado para integrar a quase inexpressiva Comissão de Cidadania — e como vice-presidente. “Eu fiz questão de demonstrar minha insatisfação. Eles chegaram com planilha pronta, já com todos os nomes preenchidos. Não sou melhor do que ninguém, mas eu comandei a educação do município e trabalhei no setor no Senai. Portanto, certamente eu teria de estar entre os três membros desta comissão”, disse.

O vereador, eleito pelo grupo de Murilo Sala (Podemos), disse que protestou numa reunião preliminar, antes da sessão de segunda-feira, para “desengasgar” sua insatisfação. Segundo consta, ele deixou a sala minutos depois.

“Eu não entendi porque não pude participar destas comissões. Eu também poderia integrar a de Justiça e Redação, já que sou advogado. Mas veio um pacote pronto, com cartas marcadas”, protestou.

A curiosidade é que vereadores que não são titulares no mandato, como João Marcelo Santos e Marco “Cantor”, participam de pelo menos duas comissões. João Marcelo, inclusive, é o presidente da Comissão de Ética, que tem o poder de cassar vereadores por falta de decoro parlamentar e atos de indisciplina.

No final de 2018, o próprio João Marcelo foi levado à Comissão de Ética quando se descobriu que, como advogado, ele patrocinava ações contra a prefeitura, o que é irregular. Por 6 votos a 5 os vereadores decidiram abrir uma Comissão Processante que poderia cassar o mandato de João Marcelo. No entanto, como seriam necessários sete votos para atingir o quórum necessário, o caso foi arquivado.