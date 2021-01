Comércio de Santa Cruz vai reabrir as portas a partir de segunda-feira

Informação partiu primeiro da ACE e será anunciada pelo prefeito nesta terça-feira

O prefeito Diego Singolani (PSD) vai autorizar o funcionamento normal do comércio de Santa Cruz do Rio Pardo a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. Há duas semanas o governo adotou restrições, como horários e atendimento no sistema delivery ou drive thru.

A informação foi dada primeiramente pela ACE (Associação Comercial e Empresarial), após reuniões com o prefeito e o promotor público.

De acordo com a secretaria de Comunicação da prefeitura, academias de ginástica e salões de beleza serão autorizados a funcionar a partir desta quinta-feira, 28 de janeiro.

Neste final de semana, o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo ainda vai funcionar no sábado nos sistemas de atendimento delivery e drive thru. No domingo, supermercados, açougues e padarias seguem fechados.

Apesar das medidas de flexibilização, tudo indica que bares, restaurantes e lanchonetes ainda vão manter o atendimento delivery ou drive thru, até que o prefeito Diego Singolani e as autoridades de Saúde definam a reabertura.

No final da tarde de hoje, o prefeito Diego Singolani deverá explicar as medidas em sua “live” diária sobre a pandemia de covid-19.

Leia mais na edição

desta semana do DEBATE