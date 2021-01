Luiz Antonio Sampaio Gouveia: ‘Verás que um filho teu não foge à luta’

Verás que um filho

teu não foge à luta

Luiz Antonio Sampaio Gouveia *

Pode-se afirmar que somos descendentes de três ramos da raça humana a formar uma matriz nacional somente: os indígenas, os africanos e os brancos caucasianos, que nos temperamos com a singeleza oriental dos povos asiáticos. Certa feita, após viajar toda a Costa Leste da América do Norte, excluído o México, que já conhecia e ao voltarmos para o Brasil, na decolagem do avião de retorno, perguntei ao meu companheiro de viagem, qual a diferença fundamental, entre e formação das gentes brasileiras e aquelas dos Estados Unidos e do Canadá, com os povos e as diversidades que havíamos visto. O amigo me respondeu: somos uma democracia sexual. A princípio, pode parecer estranho, mas, é verdade! No Brasil, casamos-nos entre todas as gentes, o que não acontece em muitas outras culturas, em que as pessoas não se misturam e se casam entre seus grupos humanos, separados pela identidade de origem, que muitos podem chamar racial. Curiosamente este é o princípio da apartheid, fenômeno de origem britânica, deturpado nas colônias inglesas da América do Norte e, principalmente, na África do Sul: todos os cidadãos têm iguais direitos enquanto ficam na sua tribo e não se metem na nossa.

Cá de mim, não sou um tupinambá com arco e flecha na mão, pronto a devorar um desafeto para engolir-lhe as qualidades, nem alguns de nossos antepassados provém da negritude majestosa da Rainha de Sabá. Muito menos sou veramente italiano ou europeu, de onde viemos e sequer um samurai ou um vietcong a viver no Brasil. Somos brasileiros, realmente uma experiência não multiracial, como são os Estados Unidos, mas, sim, uma relação genérica única, de matrizes diversas, a formar um só povo, em que somos únicos no Universo terráqueo, em que pese o que há de pesar.

De repente, o coronavírus explode, depois de muitas gerações sem guerras, o que não quer dizer de nossa tão decantada bondade, mas um pouco de nosso radicalismo político haja vista guerrilhas e torturas, desde os cárceres menos políticos, até a política feita na escuridão das masmorras.

Não estranho! A natureza não avança por passos, simplesmente por transformações bruscas e explosivas, nunca por evolução gradativa. Assim, criou-se o planeta e é a marcha inevitável do Universo em que de cada explosão nasce a luz de uma estrela brilhante. Por isto, atrás da covidaria, pode existir um pote de ouro; que não é a grana e pode ser a paz e a felicidade.

Mas a questão está em ver o pote, pegá-lo e gozar do que nele estiver e isso, não se faz sem lutas. Nossos antepassados vieram em grandes marchas, sob a corrente dos preadores de índios das matas dos paranás, para as lavouras de um rico Nordeste açucareiro ou para as grandes fazendas do São Paulo antigo. Muitos e muitos, na crueldade dos navios negreiros. Todos deixaram as plagas de nossos sonhos e se embrenharam por mares nunca dantes navegados, à força ou voluntariamente. Milhões morreram para que pudéssemos viver. É preciso dizer ao destino, verás que um filho teu não foge à luta, para poder viver ou morrer vivendo. Esta, a marca deste grande povo brasileiro.

Viva o Brasil!

* Santa-cruzense, Luiz Antonio Sampaio Gouveia é advogado, Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP, Conselheiro do IASP e CONSEA/FIESP, Irmão mesário e remido da Santa Casa e Conselheiro da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Medicina