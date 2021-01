Meses depois, ex-tesoureiro do Podemos se manifesta à Justiça Eleitoral

Fábio Oliveira da Silva diz que soube do processo através de Juraci Barbosa, ex-presidente do Podemos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Quatro meses após serem revelados os repasses suspeitos na conta bancária da antiga comissão provisória do Podemos, Fábio Oliveira da Silva — ex-tesoureiro da agremiação — enfim se manifestou no processo de prestação de contas que corre na Justiça Eleitoral. Ele já havia sido procurado pela Justiça para ser intimado, mas ninguém o encontrou.

A manifestação de Fábio acontece quatro dias depois de o juiz Rafael Martins Donzelli reiterar pedido ao Cartório Eleitoral para que enviasse ofício à Caixa Econômica solicitando o endereço verdadeiro de Fábio.

O local fornecido pelo antigo tesoureiro à Justiça Eleitoral não havia sido encontrado. Em dezembro, o magistrado já havia encaminhado pedido ao banco, mas sem sucesso.

Em 28 de dezembro, Donzelli publicou despacho requisitando informação imediata do endereço sob pena de desobediência de ordem judicial.

No último dia 7, a Caixa informou que encaminhou pedido à agência bancária do Bairro do Limão, em São Paulo, onde foi aberta a conta pelos antigos integrantes do Podemos — partido hoje comandado por Murilo Sala, candidato derrotado a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Na petição de manifestação, Fábio diz que soube do imbróglio na Justiça por intermédio de Juraci Barbosa, ex-presidente do Podemos que apresentou defesa com indícios de fraude. Assim como o ex-presidente da sigla Juraci, Fábio também admite ser morador de Franco da Rocha.

Alguns dos documentos do processo se encontram sob segredo de Justiça. A defesa de Fábio pediu acesso integral a eles. O juiz ainda não decidiu.

O promotor Reginaldo Garcia já determinou nos autos do processo o envio das informações à Polícia, que deve apurar eventuais desvios do fundo partidário por parte dos antigos dirigentes do Podemos.

O caso veio a público em setembro e causou alvoroço na coligação de Murilo Sala. Ex-tesoureiro do partido sob a gestão de Murilo, Maurício Serra Bianchi pediu demissão do cargo. Ao DEBATE, Serra admitiu o desgaste causado pelo escândalo.

O caso envolve o repasse suspeito de R$ 369 mil do fundo partidário a contas de terceiros. Nenhuma declaração foi dada à Justiça. O valor foi destinado a Santa Cruz pela Executiva Nacional do Podemos em 2019. A presidente do partido é a deputada federal Renata Abreu.

Quem mais recebeu repasses é a assessora contábil Fátima de Jesus Chaves, que é próxima à família Abreu, conforme mostrou o DEBATE em outubro. Ela presta serviços aos Abreu — que historicamente comandaram o Podemos — desde pelo menos 2011. A contadora recebeu R$ 229 mil da verba.

O local onde em tese funcionava a antiga sede do Podemos no município também era fraudulento. Segundo o CNPJ do partido, a sigla funcionava na rua Conselheiro Antônio Prado — onde há nove anos existe uma clínica de estética.

A princípio, Fátima Chaves disse que o local “havia sido um erro” na hora do registro do partido.

Descobriu-se depois, porém, que as donas da clínica — Alini e Letícia Dias — são primas de Fátima, que frequenta Santa Cruz periodicamente.

As esteticistas não quiseram comentar o caso ao DEBATE. Quando o jornal publicou a primeira reportagem sobre o caso, Letícia Dias havia dito que não conhecia movimentações partidárias no local e tampouco as pessoas ligadas ao escândalo.

A contadora Fátima Chaves negou irregularidades e ameaçou processar o jornal. Ela compareceu à convenção partidária que lançou Murilo Sala como candidato a prefeito, mas fugiu de entrevistas.

Na convenção, Murilo defendeu a contadora Fátima Chaves e afirmou que “a situação iria se normalizar”.

Não foi o caso, e recentemente o ex-vereador apresentou petição na Justiça pedindo a devolução dos valores. No entanto, solicitou que o dinheiro seja devolvido às contas do Podemos municipal, partido que hoje ele preside.