Santa Cruz recebe vacinas de Oxford, e aplicação já começou

O município de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu, nesta terça-feira, 26, 450 doses da vacina de Oxford, imunizante importado da Índia pelo governo federal e pela Fiocruz.

Segundo informa a administração, 38 pessoas que trabalham na rede pública de Saúde receberam as doses. A aplicação deve seguir nesta quarta-feira, quando devem ser imunizados os demais funcionários da rede pública da saúde, além de moradores do Lar São Vicente de Paulo, Casa das Madres e Comunidade Servos de Maria.

Com eficácia global de 70%, a vacina foi aprovada pela Anvisa no domingo, 17, juntamente com a Coronavac.

Ourinhos, por sua vez, recebeu 1.100 doses da vacina de Oxford também nesta terça, 26.

Toda região já iniciou a imunização dos pacientes prioritários contra a Covid-19. Em Santa Cruz, a aplicação da Coronavac começou na quinta-feira, 21, e o primeiro a ser vacinado foi o médico Jonas Jovanolli, diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia. Posteriormente, a coordenadora de serviços gerais da Santa Casa, Tânia Lourenço, também recebeu o imunizante.

O paciente que já tomou a vacina Coronavac não poderá receber a dose do imunizante de Oxford. A vacina produzida pelo instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac tem eficácia global de 50,38%. Contra casos graves, sua eficácia é de 100%.