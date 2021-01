DICAS – Edição de 24 de janeiro de 2020

AFAGO Única emissora de televisão que entrevistou o prefeito Diego Singolani (PSD) após as eleições do ano passado, a TV Record de Bauru acaba de abocanhar uma verba publicitária de R$ 10 mil da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. A propaganda foi sobre os 151 anos da cidade, festejados na quarta-feira, 20.

DIRETOR O professor Francis Godoy Pegorer, ex-secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo, foi oficialmente nomeado como novo diretor da ETEC “Orlando Quagliato” a partir de fevereiro. A nomeação já saiu no “Diário Oficial” e o mandato de Francis Pegorer vai até 2025.

LÁ E CÁ Num gesto negacionista, o vereador Juninho Souza defendeu nas redes sociais que políticos sejam os primeiros a tomar a vacina para que o imunizante “tenha sua eficácia realmente comprovada”. Por outro lado, comemorou a aprovação da Coronavac pela Anvisa e disse que a solução é a imunização. Vai entender….

LÁ E CÁ 2 Na sexta-feira, Juninho Souza recebeu uma intimação. A Polícia Seccional de Ourinhos abriu um TC (Termo Circunstanciado) para apurar uma suposta “perturbação do trabalho ou sossego alheio” por fatos ocorridos em 5 de janeiro. Neste dia, Juninho entrou no prédio da secretaria de Desenvolvimento Econômico para reclamar de postes com lâmpadas queimadas, cuja reclamação teria feito inúmeras vezes. Ele filmou tudo e funcionários da secretaria disseram que ficaram intimidados. O vídeo não mostra nenhum abuso do vereador. Além disso, as autoridades sabem que é gastar papel à toa. Além do vereador gozar de imunidade parlamentar, a legislação interna da Câmara permite o livre acesso do parlamentar às repartições municipais.

OURINHOS O procurador-geral municipal Gustavo Henrique Paschoal pediu ao Tribunal de Justiça para ser excluído do polo passivo em uma ação civil pública da qual é réu por emitir parecer favorável a contrato ilegal. Perdeu a liminar.

SONHO O deputado federal Capitão Augusto (PL), eleito por Ourinhos e que mudou seu domicílio eleitoral para Bauru, lançou sua candidatura a presidente da

Câmara dos Deputados. Embora suas chances sejam remotas, ele acredita na possibilidade de ir para o segundo turno. Às vezes bolsonarista e em outras ocasiões crítico feroz do presidente, o deputado sabe que os aliados do presidente defendem a candidatura de outro deputado, Arthur Lira (PP-AL).

‘COMPARTILHADA’ A presença cada vez mais constante de Otacílio Parras (PSB) no governo de Diego Singolani (PSD) já está sendo “incorporada” pelo atual prefeito. Na semana passada, durante entrevista em rádio, Diego contou que visitou Sodrélia na companhia do ex-prefeito e, em seguida, explicou: “É uma gestão compartilhada”.

SUMIDO Apesar de aconselhar Diego, o ex-prefeito, porém, não tem feito muitas aparições públicas. Aliás, Otacílio não atualiza sua página oficial no facebook desde o dia 1º de janeiro.

O sofrimento do Pardo

Começou na semana passada o início da construção da barragem para a hidrelétrica que está sendo construída no trecho do rio Pardo em Botucatu. As detonações ocorrerão diariamente entre janeiro e abril de 2021. A nova barragem deve reduzir a vazão do Pardo em Santa Cruz, já que Botucatu começará a reter água.