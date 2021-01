Ellen Manfrim: ‘A tão temida morte’

A tão temida morte

Ellen Manfrim

Ah a morte… a tão temida morte. A maioria de nós ainda não sabe como lidar com ela. Pedimos que ela venha só na velhice, mas o avançar dos anos nunca parece suficiente. Pedimos que a pessoa não sofra, mas não nos conformamos por perdê-la rapidamente. Pedimos que seja clemente com os nossos queridos, mas lamentamos nossa própria dor.

Entrei na medicina há 17 anos. Achei que dentre os ofícios da profissão, aprender a lidar com a morte fosse uma habilidade a ser adquirida na minha formação. Me enganei. 17 anos depois, me vejo revoltada, triste, descrente e inconformada por perder alguém querido de forma tão rápida. As frases “Será que eu devia ter feito diferente?”, “O que foi que eu não vi?”, “Por que não percebi antes?” martelam em meus pensamentos cansados. Não tenho resposta para nada. E não consigo parar de me torturar.

A morte sempre foi um problema para mim. Talvez valores e medos passados pelos hábitos familiares, talvez crenças que construí (e descontruí) ao longo da vida. Ainda não aprendi a lidar com ela. Não como deveria. Não com a serenidade que seria esperado de um médico. Afinal, dizem que médico não pode esboçar sentimento, e nunca fui boa em esconder os meus. E quando se trata de família, a dor da gente parece corroer, rasgar a carne sem a aplicação do anestésico.

Mas sei que a dor vai amenizar. Afinal, já passei por isso há 11 meses atrás. E sim, a dor ameniza, mas nunca o sentimento de que poderia ter sido diferente. Dessa vez, 13 de janeiro, perdi meu sogro. O que para alguns poderia ser corriqueiro, para mim tem sido uma tormenta enorme. Desde o dia do seu adoecimento, até a notícia final, foram 9 conturbados dias mesclados de esperança, dor e impotência. Olho para a sua poltrona e só consigo enxergar aquele rosto carrancudo encobrindo um coração enorme e amoroso. Quanto falta irá nos fazer…

Me pergunto se um dia, talvez após perder mais algumas pessoas queridas, conseguirei lidar com a morte de forma menos dolorosa. Porque nesse momento, eu só consigo pensar que o inevitável vem acompanhado do inconsolável, e que não temos domínio nenhum sobre nada disso.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo