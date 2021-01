Francis Pignatti: ‘Dos direitos fundamentais em tempos de pandemia’

Dos direitos fundamentais

em tempos de pandemia

Francis Pignatti

O cenário pandêmico pelo novo coronavírus apresenta um colapso na economia global e uma crise sanitária e social violadora dos próprios Direitos Fundamentais, acertando drasticamente o sistema de saúde, gerando uma calamidade assustadora. É necessário entender que as medidas de proteção ao Direito à Saúde são de âmbito nacional, estadual e municipal, haja vista que a Constituição Federal de 1988 estabelece no inciso II do artigo 23 que “cuidar da saúde e assistência pública” é de “competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”. Ao mesmo tempo, o inciso XII do artigo 24 do texto constitucional prevê que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente” sobre “previdência social, proteção e defesa da saúde”.

Os três entes federativos podem exercer essas competências simultaneamente. A Constituição ainda prevê, no artigo 196, que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença”. O Direito à saúde é responsabilidade de todos, constitui direito fundamental, de natureza social, consoante preceitua o art. 6º, caput, da Constituição da República e está associada ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos pilares da República Federativa do Brasil.

É certo afirmar que os direitos fundamentais se tornam mais vulneráveis às restrições em tempos tenebrosos como vivemos atualmente, o que é observado com o distanciamento social, o fechamento do comercio, a proibição de frequentar determinados locais, e tantos outros exemplos. As situações como as quais se está vivenciando, tornam secundárias milhares de questões e problemas com os quais lida o Direito, ocorrendo uma mudança do foco para a necessidade urgente de equacionar centenas de desafios ao próprio direito constitucional.

Qual é o caminho certo face todos estes desafios? É certo acreditar nas diversas medidas tomadas pelos vários atores que fazem parte desta Democracia brasileira. A única certeza que existe é não tentar instrumentalizar o estado de anormalidade, utilizando como pretexto autorização de um estado de defesa ou mesmo de um estado de sítio. Dentro da decretação formal de qualquer um dos estados de exceção constitucional previstos na Constituição Federal de 1988 é inimaginável a quantidade de direitos fundamentais que poderão sofrer limitações.

* Francis Pignatti é Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão do Sul e Salto Grande-SP. Mestre e Doutorando em Ciência Jurídica pela UENP de Jacarezinho-PR