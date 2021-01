João Ferreira: ‘Sem oxigênio’

Sem oxigênio

João Ferreira

É com muita tristeza que vimos, nesta semana, a morte de pessoas na cidade de Manaus em decorrência da falta de estrutura para a rede pública de saúde. Faltou oxigênio, literalmente, para acudir os doentes contaminados pelo novo coronavírus naquela cidade.

Depois de dez meses de milhares de casos da referida doença contagiosa, as autoridades simplesmente não conseguiram equipar a estrutura da saúde do Amazonas com o mínimo necessário para atender os usuários da rede pública. Trata-se de uma das coisas mais perversas assistidas por mim durante esta minha breve vida.

Em abril do ano passado, o governo daquele estado adquiriu 28 ventiladores pulmonares de uma importadora especializada em vinhos (?), com suspeita de superfaturamento. O governador teve os seus bens bloqueados e a secretária de saúde foi presa.

Agora, em janeiro de 2021, o relato dos profissionais da saúde de Manaus é assustador: há insuficiência de suporte respiratório para os pacientes internados em decorrência do novo coronavírus.

Esta é apenas uma amostra da falta de competência e da ganância dos governantes. No resto do país, o cenário não parece distante disto.

Pior: na nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo, o novo prefeito decretou uma nova quarentena de sete dias para evitar a propagação do novo coronavírus em razão do esgotamento do sistema hospitalar municipal.

A pergunta que fica é: o que as autoridades locais (ex-prefeito e prefeito atual) (não) fizeram em dez meses para permitir que a situação chegasse neste estágio? Pelo que ouvi na última entrevista do ex-prefeito Otacílio Parras, teriam sido deixados R$ 17 milhões em caixa para o próximo prefeito, salvo engano. Se isto estiver correto, por que não investiram essa quantia na rede pública de saúde?

Li pelas redes sociais que o problema não é o número de leitos, mas a quantidade de profissionais disponíveis. Pergunto: quantos processos seletivos para o recrutamento de profissionais foram feitos (ou tentados) em 2020? Estes processos de seleção foram infrutíferos? Ao menos houve tentativas?

É claro que esta crítica, endereçada, também, ao atual prefeito, não tem o objetivo de ferir a sua honra, nem desmerecer a sua gestão em menos de 20 dias de administração. Aliás, a lhaneza do atual prefeito é algo a ser elogiada. O prefeito atual desfilou gentileza e elegância em seus vídeos e entrevistas, o que deve ser aplaudido.

Vale salientar, ainda, que uma parte da população não tomou as cautelas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Houve viagens, festas e descumprimentos às obrigações morais de uns para com os outros.

Contudo, nem por isto o atual prefeito merece ser poupado das críticas justas, pois a ele cabia preparar a saúde municipal com o necessário para evitar o caos, posto que ocupante do cargo de secretário de saúde nos últimos anos. Estas edições do DEBATE contarão estes fatos para os futuros santa-cruzenses.

Enfim, pobre Amazonas: sem prefeito, sem governador e sem oxigênio. Pobre, Santa Cruz do Rio Pardo: sem leitos e sem juízo.

Quarentena para coronel

Com o novo decreto de quarentena do Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, os coronéis não poderão frequentar o Cruzadão até o dia 20 de janeiro de 2021.

Ano novo, política velha

Na distribuição das vagas das comissões permanentes da Câmara Municipal, a democracia foi deixada de lado. Sobraram apenas as migalhas para os vereadores da oposição. Por outro lado, a generosidade do prefeito em acolher dois vereadores em secretarias municipais permitiu que dois “lanterninhas” nas eleições proporcionais conseguissem suas vaguinhas no Poder Legislativo. A velha política renasceu rápido.