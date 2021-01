João Zanata: ‘Juninho Souza’

Juninho Souza

João Zanata Neto *

Quem é o Juninho Souza? Talvez seja esta a pergunta de todos. Ao certo, nem bem as cortinas do teatro político se abriram, lá estava ele protagonizando e agonizando os seus primeiros atos no papel de fiscal do povo.

Desde o início fiquei admirado com esta rara figura e o seu foco preordenado. Seria ele original ou um discípulo da turminha do Procon ao vivo, a capatazia do Fernando Capez, os seus fiscais do verdadeiro reality show da fiscalização?

O Juninho Souza pode não ter sido original, mas teve uma grande sacada. Estalou os dedos e disse: é isso! Fiscal do povo! Genial da parte dele a capacidade de reinventar a fiscalização em loco.

O Juninho Souza é uma espécie de Policarpo Quaresma da política. Nele ebule aquela democracia inocente e pura onde não há espaço para a injustiça e conchavos. Ele é a democracia em ação, um super herói do povo.

Devemos vê-lo com bons olhos, respeitá-lo e lhe dar espaço. Ele veio mesmo para incomodar, denunciar e pontuar, mostrando as incoerências dos governos.

Não é correto retaliar os seus atos em uma sociedade onde há dois pesos e duas medidas. O Bolsonaro vive sem máscara e ninguém lhe multa. O Diego fez pronunciamento no dia 06/01/2021 sem máscara e ninguém falou nada. Dia 07/01/2021 fez outra coletiva com máscara, pois deve ter pensado melhor. Então, por qual razão havemos de multar o nobre fiscal do povo?

Isto mostra que a ideia de democracia se tornou algo estranho em uma sociedade que perdeu a visão do coletivo. Democracia?! O que é isto mesmo? Ela se transformou em um conceito utópico, assunto para divagações intelectuais? Mera ideologia das propagandas políticas?

Juninho Souza é uma espécie de cereja do bolo, alguém muito acima do pensamento acomodado. É um ser mítico com a sua democracia arqueológica do período paleolítico.

No mundo há dois tipos de sonhos: as fantasias e as imaginações. Filosoficamente, há uma grande diferença entre estas duas palavras aparentemente sinônimas. A fantasia é apenas um pensamento para o deleite egocêntrico. Imaginação é pensamento que tende a criar uma realidade material. No mundo só há dois tipos de pessoas: todo mundo e o Juninho Souza. Ele é o cara que imagina um mundo melhor e põe em prática as suas ideias. Ele veio para azedar, é o coalho de todo queijo, a pedra no sapato, o buraquinho na meia-calça.

E por que não o ter aqui entre nós? É muito proveitoso ter um desconforto, uma dissonância, um alguém provocativo que nos faça enxergar e mudar todas as incoerências e injustiças de um sistema que sufoca e não cria oportunidades a todos.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense e autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”