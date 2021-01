Da chegada do vírus à vacina: o que passamos e devemos passar

Quase um ano depois desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, uma dose de esperança já foi aplicada nos profissionais de saúde

André Fleury Moraes

Ainda era março de 2020 quando a pandemia do novo coronavírus chegou a Santa Cruz. Assustou muita gente, com razão, e já na primeira semana o então secretário de Saúde Diego Singolani e o então prefeito Otacílio Parras (PSB) tiveram contato com duas pessoas suspeitas de terem contraído a doença em viagem a Nova Iorque. Por sorte as autoridades não contraíram a doença.

Naquela semana, Diego e Otacílio haviam reunido a imprensa para uma coletiva em que seriam anunciadas algumas medidas para frear o avanço da doença em Santa Cruz do Rio Pardo. Se eles estivessem contaminados, uma gama de jornalistas também contrairia a doença ainda no início da crise.

Na época, aliás, como tudo ainda era novidade, a imprensa noticiava o número de casos suspeitos de coronavírus na região. O instituto Adolfo Lutz, sobrecarregado, demorava dias — às vezes semanas — para entregar o resultado de um teste. Era tudo novidade.

Não demorou muito e o primeiro caso de coronavírus foi confirmado. Era 5 de abril. Seria o primeiro de milhares. O inimaginável era que a pandemia duraria tanto tempo. O então prefeito Otacílio chegou a determinar a suspensão das aulas presenciais por 20 dias no começo. Era a primeira de sucessivas prorrogações.

Ainda naquele mês, um circo que se apresentava no recinto da Expopardo ficou preso em Santa Cruz. As apresentações ainda não haviam terminado e, sem dinheiro para voltar, os artistas ficaram por ali mesmo. O circo está na Expopardo até hoje.

Na região, um dos municípios aonde o vírus chegou mais tardiamente foi Ipaussu. A cidade não registrava casos até junho e, ainda assim, impôs uma barreira sanitária que controlava quem entrava e saía da cidade.

Todo mundo precisou se reinventar. Nem mesmo as missas ficaram de fora. Em julho, a igreja do Santuário, próxima à praça São Sebastião, já promovia missas drive-in. Pessoas estacionavam o carro num campo e assistiam à celebração dali mesmo.

Mas o mundo todo também se articulou para promover uma prevenção contra a Covid-19. No Brasil, o governador João Doria se antecipou com um laboratório chinês para produzir a Coronavac através do Instituto Butantan.

O modo de ação da Coronavac é um dos mais comuns nas vacinas. O imunizante contém o vírus inativado. O corpo humano, ao ter contato com o vírus, produz respostas imunológicas que criam anticorpos e previnem a doença. Era novembro do ano passado quando a Coronavac passou pela terceira fase dos testes clínicos. Duas doses são necessárias para se obter o resultado definitivo contra a Covid-19. A próxima dose para quem já tomou a primeira deve chegar daqui a um mês.

As esperanças se voltavam para o imunizante do Butantan. Os resultados foram divulgados gradativamente — motivo pelo qual o governo paulista foi criticado —, mas o fato é que a Coronavac tem 78% de eficácia contra casos leves e moderados e 100% contra casos graves. Sua eficácia global é de 50,38%. Isto quer dizer que, se vacinado, o paciente ainda pode contrair a doença, mas permanecer assintomático e não precisar de hospitalização.

A Anvisa aprovou a Coronavac no domingo, 17, e no mesmo dia o governo paulista passou a vacinar sua população. A expectativa era sobre quando o imunizante chegaria ao interior paulista, mais especificamente à região de Santa Cruz do Rio Pardo. E este dia foi quinta-feira, 21.

O governo de Diego Singolani (PSD) já esperava que a vacina chegasse ainda na semana passada.

A expectativa era entre quarta e quinta. Como não chegou no dia 20, esperava-se que o imunizante viesse até a noite do dia 21. Chegou ainda pela manhã de quinta-feira, às 8h30, e pegou muita gente de surpresa. Tanto a imprensa, que se mobilizou às pressas para acompanhar a vacinação, como principalmente os profissionais de Saúde — que seriam os primeiros a serem vacinados mas que, ainda assim, tinham de preparar a logística para começar a aplicação da vacina.

Menos de uma hora após a chegada da vacina tudo já estava pronto. Jornalistas não puderam acompanhar a primeira aplicação porque ela aconteceu no interior da Santa Casa de Misericórdia, epicentro de contágio da Covid-19.

O primeiro a ser vacinado foi o médico Jonas Jovanolli, diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia. Ele estava ao lado da coordenadora de Serviços Gerais do Hospital, Tânia Lourenço, a segunda a receber o imunizante.

Mas a Saúde em geral já se mobilizava para começar a aplicação da primeira dose da Coronavac nos profissionais. Ao todo, 600 doses chegaram a Santa Cruz do Rio Pardo e devem acabar ainda neste final de semana. Até a sexta-feira, 502 doses já haviam sido utilizadas em Santa Cruz. Profissionais da Santa Casa, Posto de Saúde, Samu, UPA, UBS da Estação e motoristas de ambulância já foram imunizados.

Tânia Lourenço, a segunda pessoa a receber o imunizante, diz que o período pelo qual passou desde o início da pandemia foi tenso. “A gente ia dormir com medo e acordava com medo”, lembrou na quinta-feira, logo após ser vacinada. “Nesta noite, mesmo, acordei às 3h para vir ao hospital e deixar tudo higienizado para os demais profissionais”.

O número não é suficiente para vacinar todos os profissionais de Saúde. Mas outra remessa do imunizante chega nos próximos dias.

No Posto de Saúde da avenida Tiradentes houve fila para se vacinar. A coordenadora do local, no entanto, deu o recado logo no começo. “Pessoal, voltem para as salas. Evitem aglomeração”, disse. Ao lado, a secretária de Comunicação Marina Belei, que também acompanhava a aplicação, brincava: “Eu também quero”.

O clima dentro do Posto de Saúde era positivo para todos que eram vacinados e acompanhavam a imunização. Todos pediam para ser fotografados enquanto eram vacinados. Alguns, aliás, não sentiam uma agulha no braço havia muito tempo. “Sua mão é boa. Nem doeu”, diziam para a enfermeira Regina — cujo sobrenome a reportagem não descobriu — que aplicava, com serenidade, as doses da Coronavac.

Ainda na quinta, o prefeito Diego Singolani atribuiu a chegada da vacina à “vitória da ciência” e disse que todos serão imunizados conforme a classificação do plano nacional de vacinação. “É um momento de alegria, fé e esperança para todos nós. Esperamos que a vacina logo chegue para todos”, afirmou.

O prefeito, no entanto, ressaltou que a vacina ainda não é para todo mundo e salientou que as medidas de isolamento devem ser mantidas para conter o avanço do coronavírus em Santa Cruz do Rio Pardo. “Não é agora que voltaremos a ter uma vida normal”, afirmou.

A depender do número de doses que chegar a Santa Cruz, e após a imunização de todos os profissionais de Saúde, Diego já fala em começar a vacinar idosos acima de 75 anos. “Mas eu dependo da quantidade de doses disponibilizadas”, disse.

Na quarta-feira, o prefeito também participou de uma reunião estadual com prefeitos e pediu para que a região de Marília — a mais crítica do Estado com relação à Covid-19 — fosse priorizada no envio das vacinas.

Quem também comemorou o início da vacinação foi o deputado estadual Ricardo Madalena (PL). Ao lado do governador João Doria (PSDB), Madalena participou da primeira aplicação da vacina em Marília na terça-feira, 19. “Esperamos um futuro sem pandemia”, disse ao DEBATE na noite de quinta-feira.

Para o deputado, ter enfim uma vacina para a doença “é louvável” e motivo de esperanças. “É uma vacina confiável, um instituto com grande credibilidade, que é o Butantan. É um alívio, não vejo a hora de tomar”, disse. Na semana passada, ele destinou emenda de R$ 300 mil para a Saúde santa-cruzense.

Apesar dos índices de eficácia da Coronavac, alguns profissionais de Saúde já se recusaram a tomar o imunizante. O motivo seria a falta de confiança na Coronavac. Neste caso, eles assinam um termo de recusa de imunização. A administração ainda não tem o número exato de quantos são estes profissionais. Os dados serão divulgados nesta semana.

Entre eles, porém, não se inclui o ex-prefeito Otacílio Parras (PSB). Otacílio, que governava Santa Cruz quando a pandemia chegou, é médico ortopedista e recebeu a primeira dose da Coronavac na tarde de quinta-feira.

As doses da Coronavac ficam isoladas no Posto de Saúde e são monitoradas 24 horas por dia através de câmeras de segurança. O local de armazenamento é um refrigerador.

Cidades da região também receberam as vacinas e já começaram a vacinar sua população. Os critérios sobre a quantidade de vacinas para cada município não é contabilizado apenas quanto ao número de habitantes. Há outros dados a serem analisados, como o número de profissionais de Saúde de cada cidade.

Ourinhos recebeu 1.410 doses da Coronavac. Izabel de Oliveira, de 32 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Ourinhos. Ela é recepcionista da Unidade de Pronto Atendimento do município.

A Ipaussu comandada pelo prefeito Sergio Guidio (PSDB), por sua vez, recebeu 126 doses do imunizante e também já vacinou o grupo prioritário. Em Chavantes foram 86 doses e, em Piraju, 396. Espírito Santo do Turvo também recebeu o imunizante.

Ainda não é possível deixar de usar máscaras ou passar álcool em gel. Os casos seguem em alta em toda a região, mas a dose de esperança começou a ser aplicada. Na sexta-feira, 22, dois milhões de doses da vacina de Oxford chegaram ao Brasil. Elas vieram da Índia.

Também na sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou 4,8 milhões de novas doses da Coronavac.