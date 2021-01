Governo sinaliza retirada de ‘trailers’ da praça, e medida descontenta os donos

Discussão causou desconforto entre proprietários do local; todos eles avaliam a medida como inoportuna para o momento

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo sinalizou aos comerciantes que possuem ‘trailers’ no lanchódromo da praça José Eugênio Ferreira — conhecida como Expedicionários —, na rua Euclides da Cunha, que eles deverão deixar o espaço nos próximos meses.

A medida vem na esteira de uma revitalização na praça planejada pelo prefeito Diego Singolani (PSD), mas a ordem principal deve partir do promotor Vladimir Brega Filho, de Santa Cruz do Rio Pardo, para quem os ‘trailers’ estão no local de maneira irregular.

Dois inquéritos que apuram a legalidade da ocupação da praça tramitam no Ministério Público de Santa Cruz há anos. Um deles é sobre a descaracterização do patrimônio, e o outro, sob relatoria do promotor Marcelo Saliba, apura a questão da saúde pública no local.

O MP entende que a prefeitura deve regularizar a ocupação dos espaços. Caso contrário, os trailers devem ser retirados.

Os comerciantes viram a sinalização com descontentamento. A avaliação é de que o momento não é o ideal para uma medida como esta, já que, com restrições no funcionamento do comércio em geral, a renda caiu.

Nos últimos meses, donos dos trailers tiveram de parcelar até mesmo a conta de energia elétrica, além de outros investimentos. A reportagem conversou com alguns deles, que pediram para não serem identificados, e a indignação é a mesma entre todos.

Na quinta-feira, 21, todos participaram de uma reunião no gabinete do prefeito Diego Singolani (PSD), com a presença da procuradora-geral Luciana Junqueira. Os comerciantes ouviram que a recomendação é do Ministério Público e que o governo vai aguardar posicionamento do MP. Via de regra, porém, entre os proprietários não há muita esperança sobre a permanência dos trailers na praça.

O embate se deu quanto ao prazo. Segundo apurou a reportagem, Junqueira teria dito aos proprietários que eles receberiam resposta do MP sobre se os trailers terão de sair do local até abril. Houve desconforto e, então, Diego estendeu o prazo até junho, mas ainda deixou a permanência em aberto.

O prefeito Diego Singolani também sinalizou que eles poderão voltar à praça no futuro, mas sem que os trailers sejam afixados no local. Segundo Diego, os proprietários dos estabelecimentos terão de comprar um ‘food truck’.

O investimento, no entanto, é considerado alto, e os donos dos pontos de lanche temem perder a única fonte de renda nos próximos meses.

“Vamos ter que remover o que foi autorizado no passado. Perder o único investimento que temos não é fácil”, afirmou um deles ao DEBATE. “Já não estou tendo lucro na pandemia”, lamentou outro.

Todos garantem que não têm dinheiro para investir, lembrando que a crise deve persistir nos próximos meses, já que os casos de coronavírus voltaram a subir no município e os governantes voltaram a impor medidas mais restritivas. Alguns dizem não ter nem mesmo dinheiro para retirar os trailers do recinto.

O impasse na praça, na verdade, é antigo. Desde o início existe um questionamento no Ministério Público sobre a permanência dos estabelecimentos no local. No entanto, até hoje nada foi feito. A ocupação da praça começou há mais de 20 anos, de forma irregular, sem qualquer planejamento e fiscalização do município.

A possibilidade de retirada pegou de surpresa todos aqueles que possuem pontos na praça. Alguns estão no local há mais de uma década e dizem não ter apoio nem mesmo na limpeza do local. “Somos nós que limpamos, varremos tudo”, diz um deles.

O presidente da Câmara Cristiano Miranda (PSB) disse ao DEBATE nesta sexta-feira, 22, que o líder do governo Lourival Heitor (SD) levou a discussão à Câmara. Segundo Miranda, Heitor não descarta fazer um ofício ao MP para avaliar condeder um maior prazo de saída dos comerciantes do local.

Miranda diz que a praça precisa ser recuperada, mas que as pessoas não podem ser retiradas do recinto “da noite para o dia”.

Em nota, a prefeitura disse que “a viabilidade da manutenção dos trailers no local é estudada e um projeto para a reforma da praça está em elaboração. Além disso, as condições sanitárias serão averiguadas para que a atividade possa continuar no local”.