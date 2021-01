Vereador denuncia motos abandonadas pelo governo de Santa Cruz

Juninho Souza flagrou duas delas nos fundos do prédio do Guri; administração diz que ainda não definiu a destinação dos veículos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O vereador Juninho Souza (Republicanos) denunciou na semana passada o abandono de motocicletas de propriedade do município e que já foram usadas no setor de fiscalização. Ele gravou um vídeo ao encontrar dois desses veículos nos fundos do prédio do Projeto Guri, em frente à prefeitura. “É dinheiro do povo jogado pelo ralo”, disse o vereador.

Juninho diz que recebeu uma denúncia sobre a existência de quatro motos Suzuki 125 modelo Intruder, mas só conseguiu localizar duas. Segundo ele, uma terceira estaria nos fundos da Codesan, também abandonada e se transformando em sucata.

Ele exibiu documentos das motos em nome da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, com os pagamentos do IPVA em dia. “Estão todas licenciadas e com impostos pagos, mas totalmente sem uso há muito tempo”, afirmou.

As motocicletas foram adquiridas em 2007, na gestão do ex-prefeito Adilson Mira. Foram compradas da empresa “Qualità Motos e Peças”, revendedora Volkswagen que está instalada em prédio público desde os anos 1990. Uma pequena sala que fica em frente à rua Euclides da Cunha era utilizada como revenda de motos Suzuki, mas foi fechada.

O vereador protocolou um pedido de informações na prefeitura e deve abordar o caso na primeira sessão ordinária da Câmara do ano, que será realizada em fevereiro. Ele chamou o abandono das motocicletas de “vergonha”, dizendo que os veículos aparentemente estão em bom estado e poderiam ser colocados na rua após uma revisão. “Ou, então, que se faça um leilão. O que não pode é ficar apodrecendo”, afirmou.

Segundo Juninho Souza, as motos que estão nos fundos do Projeto Guri foram colocadas debaixo de goiabeiras e, portanto, podem estar com a pintura manchada. Além disso, o vereador disse que se impressionou com a quantidade de poeira e o fato de todos os pneus estarem murchos. Esta aparência indica que os veículos estão no local há muito tempo.

Questionada pela reportagem sobre a denúncia, a secretaria de Comunicação confirmou que as motos Suzuki Intruder foram recolhidas enquanto a administração aguarda uma avaliação para a manutenção. De acordo com o governo, o setor de fiscalização só utilizou duas Intruders — e não quatro.

A administração garante que as duas motos foram utilizadas por fiscais da prefeitura, mas não informou há quanto tempo elas foram recolhidas. Ainda de acordo com a nota, haverá avaliação sobre a possiblidade dos veículos serem leiloados. “Observados os critérios de oportunidade e conveniência e após avaliação de custos, será definida a destinação”, diz o texto.

Enquanto isto não acontece, a municipalidade vai continuar a pagar os impostos das motos Suzuki, já que o IPVA só é isento para veículos com 20 anos de fabricação. Na manhã de sexta-feira, 22, os veículos foram retirados do prédio do Projeto Guri e levados para outro local não informado.