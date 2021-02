Antiella Carrijo Ramos: ‘Parabéns, Santa Cruz!’

Parabéns, Santa Cruz!

Antiella Carrijo Ramos

Mais de quinze anos se passaram desde que cheguei! Naquele momento Santa Cruz do Rio Pardo era o início de uma vida nova, era a possibilidade de viver uma história de amor e a oportunidade de transformar a psicologia social em instrumento de trabalho. As lembranças daquela época continuam vivas. Tenho recorrido a elas para buscar o sentido que me faz continuar na empreitada de pertencer a um lugar que não é meu por origem, mas por escolha e conquista!

Naquela tarde saltei do ônibus na rodoviária, com a mochila nas costas e a meta de que encontraria facilmente a pensão da Dona Maria e do Sr. Fernandes. Imaginava que seria fácil chegar ao meu destino, a cidade era pequena e eu acreditava que o tempo nela corria como num filme em câmara lenta. Eu estava completamente enganada, a cidade era bem maior do que eu havia imaginado e o tempo aqui não tinha nada de parado, tudo fluía bem rapidamente como as águas do rio que corta a cidade. Com o espírito aventureiro e a ingenuidade de quem saía de casa pela primeira vez, caminhei por horas, errei o caminho, não encontrei a pensão e sem querer estava na avenida Batista Botelho com suas árvores frondosas, suas sombras frescas e aquelas calçadas largas, foi amor à primeira vista! E desde então venho colecionando amores por essa cidade e construindo afetos por aí.

Com o tempo a pergunta “gente de quem você é?” foi sendo substituída por acolhimento, confiança e amizade. Mas foi na execução do Projeto Fala Vila que me senti verdadeiramente incluída. A convivência cotidiana com os moradores da Vila Divinéia e do Bom Jardim, compartilhando histórias e sonhos de uma cidade melhor, me fez livre para encontrar o meu lugar e nesse processo de buscar o pertencimento no outro, me senti pertencida.

Celebro com muita alegria os 151 anos da cidade que me acolheu! A cidade em que fiz morada, casei e formei família! A cidade em que minhas filhas nasceram! A cidade em que fiz amigos irmãos! A cidade em que transformei a arte em instrumento de trabalho! A cidade em que me tornei colunista e escrevedora! A cidade que me fez descobrir a dor e a delícia de ser o que se é! Obrigada, Santa Cruz do Rio Pardo, pelos amores que iluminam e fazem a vida valer a pena e também pelas dores que nos fazem crescer e seguir adiante!

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo