Santa-cruzense que mora na Inglaterra recebe a dose de vacina da Pfizer

Ariadne mora em Londres há 15 anos e disse que ficou emocionada ao ser convocada; a professora alerta que, a exemplo do Brasil, há negacionistas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, a professora Ariadne Degaspari Milton, 38, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 a milhares de quilômetros de sua cidade natal. Casada com um inglês, ela mora em Londres desde 2006. “Não senti nada, nem mesmo dor durante a aplicação. Depois de vacinada, ainda fui fazer exercícios”, disse Ariadne na quinta-feira, 21.

Filha de Toko Degaspari, colaborador do DEBATE, ela recebeu a vacina da Pfizer/BioNTech, adotada pela Inglaterra. Há informações de que aquele país também deverá aplicar doses da vacina Oxford em sua população.

Ariadne disse que ficou surpresa ao ser convocada para receber a vacina. A exemplo do Brasil, a Inglaterra regulamentou a campanha de vacinação por grupos de risco. Os primeiros a serem vacinados foram os idosos e, em seguida, as pessoas que trabalham com esta população, como funcionários de asilos. A terceira etapa engloba profissionais de saúde.

“Foi uma surpresa muito grande. Eu sou professora de uma escola especial e o governo incluiu estes profissionais nas primeiras etapas da vacinação”, explicou. “Nestas instituições, não dá para fazer distanciamento, pois as crianças não entendem. Além disso, temos de trocar fraldas e o contato é direto”, disse.

A vacina Pfizer também requer duas doses e a primeira começa a fazer efeito em duas semanas. “Na verdade, a segunda dose estava prevista para acontecer em duas ou três semanas, mas vai demorar mais”, afirmou.

Apesar do início da vacinação, a Inglaterra adotou o “lockdown” desde o início do mês, decretando o fechamento de escolas e das atividades comerciais, conclamando sua população a permanecer em casa. O país sofre um aumento alarmante dos casos por uma nova variante do coronavírus, considerada de 50% a 70% mais contagiosa.

Na semana passada, o primeiro-ministro Boris Johnson admitiu que há evidências de que a variante do coronavírus não é apenas mais contagiosa, como também mais letal. Este novo tipo já chegou ao Brasil, mas as vacinas a ser aplicadas continuam as mesmas.

Apesar do fechamento das escolas, há algumas exceções, como estabelecimentos especiais. É o caso do local de trabalho da santa-cruzense Ariadne Degaspari Milton. “Crianças cujos pais trabalham para o governo, especialmente em atividades essenciais na pandemia, continuam tendo aulas”, explicou.

As lojas de produtos não essenciais estão fechadas, mas quem trabalha no ramo de alimentação pode abrir o comércio, com restrições. Segundo Ariadne, o curioso é que há lojas de roupas que têm espaço para algum tipo de alimento, como o café. “Neste caso, eles estão com as portas abertas no sistema drive thru”, contou.

Como no Brasil, Ariadne diz que o povo inglês provavelmente está cansado do fechamento. “Tem gente nas ruas. No primeiro lockdown, a obediência foi maior”, avaliou. Mas o governo da Inglaterra concede ajuda e subsídios às empresas e aos trabalhadores.

A professora disse que se emocionou ao receber a dose da vacina. Porém, ela disse que o negacionismo também é forte na Inglaterra. “Tem gente que morre de medo. Muitas pessoas me fizeram inúmeras perguntas quando souberam que eu tomei. O importante é que a maioria quer ser vacinada”, disse. Segundo Ariadne, já é possível perceber um começo de alegria e esperança entre a população da Inglaterra.