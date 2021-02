Morre Eduardo Pimentel, um dos ícones da educação em Santa Cruz do Rio Pardo

Professor e diretor da Oapec tinha 74 anos e há algum tempo enfrentava problemas de saúde

O professor Eduardo Pimentel morreu hoje em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele tinha 74 anos e há décadas era um dos principais nomes da educação no município. Diretor do grupo Oapec, ele foi o primeiro comandante da antiga Escola Técnica de Comércio XX de Janeiro.

Um dos filhos de José Cesário e Aparecida Pimentel, Eduardo começou a vida vendendo carros. Ao mesmo tempo, era o filho que Cesário gostava de ouvir quando fazia algum negócio. Foi assim que em 1956 surgiu a escola “XX de Janeiro”, a primeira instituição de educação da família e praticamente a “semente” do grupo educacional. Anos depois, Cesário o escalou para ser o diretor da escola técnica.

Na tradicional “XX de Janeiro”, que funcionava na avenida Tiradentes, Eduardo Pimentel montou a mais famosa fanfarra de Santa Cruz do Rio Pardo, com seu inesquecível uniforme vermelho. Ele mesmo era um dos integrantes, como músico de trompete.

Eduardo, aliás, foi considerado o maior trompetista da região. Tocou na Orquestra Mofarrej, de Ourinhos, e na Banda Sul-Americana. Também integrou o conjunto de Mário Nelli, animando bailes carnavalescos em Santa Cruz e outras cidades.

Era um músico tão diferenciado que passou a frequentar encontros com nomes famosos do trompete, como Cláudio Roditi, finalista do Internacional Jazz Competition de Viena.

Eduardo também ajudou o pai quando Cesário foi dono da rádio Difusora.

Em várias entrevistas ao jornal, Pimentel se lembrava do início difícil da primeira faculdade de Santa Cruz do Rio Pardo, implantada pela família em 1970, num prédio construído na avenida Clementino Gonçalves. Quase ao mesmo tempo, o Ministério da Educação concedeu uma nova faculdade para o grupo ITE (Instituição Toledo de Ensino), com praticamente os mesmos cursos.

A ITE se instalou no prédio da avenida Joaquim de Souza Campos, com promessa da prefeitura de doar o imóvel. Mas o grupo Pimentel se impôs como instituição educacional e a Toledo resolveu vender a faculdade à família. Surgiu, então, a escola Modelo e a infantil Xereta, ambas dirigidas por Eduardo. O prédio foi totalmente reformado e ampliado.

Outra luta de Eduardo Pimentel foi pela instalação de uma faculdade de Direito, ao lado dos irmãos Adalberto e Benedito. O antigo prédio do “Colégio Companhia de Maria” havia sido oferecido nos anos 1980 ao empresário Chafic Jábali, presidente do grupo Santamarense de Ensino, que curiosamente havia se formado na antiga Escola Técnica XX de Janeiro. O imóvel estava totalmente abandonado e se deteriorava. O Santamarense sofreu uma intervenção federal e em 2004 o prédio do antigo colégio foi cedido à Oapec para implantação da faculdade de Direito.

A trajetória ímpar de Antônio Eduardo Pimentel terminou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro. O professor deixou a esposa Maria da Graça Silva Pimentel e os filhos Zezo e Duda. Ele será sepultado no Cemitério da Saudade às 14h.

