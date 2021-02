Ellen Manfrim: ‘A ignorância reina absoluta’

A ignorância reina absoluta

Ellen Manfrim *

Assim como vocês, tenho acompanhado nas mídias sociais as crescentes discussões sobre as vacinas para a Covid-19. Embora esse assunto me interesse cada vez menos (sim, eu não tenho muita paciência para teoria da conspiração!), é impossível ficar de fora desse debate e não auxiliar a população com esclarecimento científico de qualidade sobre as vacinas (afinal, acho que esse é um dos meus papéis aqui nessa coluna).

Vivemos um 2020 de puro esgotamento, de medo, de angústia, de perdas. Nesse mesmo ano, enquanto alguns foram obrigados a ficar em quarentena, afastados de seus cargos de trabalho, outros trabalharam arduamente atingindo incríveis conquistas científicas: em menos de 12 meses, os pesquisadores descobriram e caracterizaram uma nova doença, sequenciaram o genoma do causador (um novo vírus), desenvolveram meios mais efetivos de diagnósticos, criaram protocolos de tratamento e estabeleceram a eficácia de medicamentos e vacinas em ensaios clínicos randomizados.

Pela primeira vez em muito tempo, vejo as pessoas se sentindo mais esperançosas, e paradoxalmente, assisto angustiada ao aumento de indivíduos apoiando o irresponsável movimento antivacinas. Esses pseudoativistas, desconectados da ciência e da verdade, se esquecem que as vacinas apenas são licenciadas após se comprovar sua segurança e eficácia para a população em geral, e que isso significa alcançar a imunidade coletiva para mais de 70% da população.

Esse mesmo movimento, que recentemente foi incluído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos “dez maiores riscos à saúde global”, é o responsável por prejudicar o grande progresso feito no combate a doenças como sarampo e poliomielite. Aliás, vocês devem se lembrar do surto de sarampo que tivemos recentemente em nosso país. Apesar de todos sabermos que a vacinação é uma das maneiras mais econômicas de prevenção de doenças, evitando de 2 a 3 milhões de mortes ao ano (dados da OMS), a ignorância reina absoluta entre os propagadores desse movimento, que se embasam em crenças próprias e infundadas, disseminando a teoria da conspiração aos menos informados.

Entendam: há pesquisas científicas robustas demonstrando que as vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas. Portanto, lembrem-se, queridos leitores, que todos os anos, cerca de 1,5 milhão de crianças em todo o mundo morre de doenças evitáveis por vacinas, e que o movimento antivacinas é um dos responsáveis por essas mortes.

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo