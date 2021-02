Fotos do Leitor: ‘Moacir do cinema’

— Por Edilson Arcoleze:

Moacir Batista Lemos, conhecido por todos como “Moacir do Cinema”, nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo aos 29 de julho de 1949. Era filho de Benedito Batista Lemos e Izaltina Dias Lemos. Moacir teve como irmãos: Terezinha; os saudosos Zilson, falecido 2005, e Neuza, que morreu em 2020, além de Célia e Paulo. Morava com a sua irmã Terezinha. Trabalhou no Cinema de nossa cidade onde se aposentou, graças ao Renato Taveiros. O saudoso amigo Moacir, como o Tião Beiçola, tinha a mentalidade de uma criança e era querido por todos. Adorava passear todos os dias pelo comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. Sua paixão era comemorar o seu aniversário com festas. O seu melhor amigo era o Frei Papin. Infelizmente, na data de 14 de dezembro de 2012, Moacir foi atropelado na rua Euclides da Cunha. Ficou por mais de dois anos, de cama, na casa de sua irmã Terezinha. Posteriormente, foi residir no Asilo por três meses, onde veio a falecer em 19 de maio de 2015. Apesar do sofrimento que passou no últimos anos de sua vida, fico aliviado como Cristão sabendo que por ele ter sido sempre uma criança será salvo. Saudades!

