Francis Pignatti: ‘Como as democracias morrem’

Como as democracias morrem

Francis Pignatti

“A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo.” – Abraham Lincoln (1809 – 1865), presidente dos Estados Unidos. “A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária.” — Reinhold Niebuhr (1892 – 1971), filósofo americano. O conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. Diz-se que “a democracia é a pior forma de governo exceto todas as outras formas que foram testadas de tempos em tempos.” – Winston Churchill (1874 – 1965), estadista, militar e historiador britânico. “A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras.” — Rui Barbosa (1849 – 1923), político e jurista brasileiro.

Eu respeito o ponto de vista de todos, mas preciso aqui esclarecer algumas coisas. Para muitos doutrinadores a democracia é a melhor forma de governo disponível. É certo que a democracia não acontece porque algo está escrito num pedaço de papel, mas está, acima de tudo, na cultura e no pensamento da sociedade. O livro “Como as Democracias Morrem” é escrito pelos americanos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, professores de ciência política em Harvard, ambos autores de diversos livros nas áreas de estudos sobre a democracia. O livro publicado em 2018 foi Best-Seller do New York Times logo após sua publicação. O tema do livro é o que os autores chamam de “recessão democrática”, o seja, fenômenos políticos apontado como uma erosão de princípios democráticos em diversos países em dias atuais. Precisamos estar atentos.

O conteúdo da obra Como as Democracias Morrem é de fundamental importância para a sociedade como um todo, pois ela garante a compreensão do funcionamento político global, e pode impactar na forma como votamos, de modo a preferirmos a preservação da democracia. Existe algum limite à liberdade de expressão? Com certeza existe! Embora a liberdade de expressão seja um direito garantido, a própria Constituição prevê que a liberdade de um indivíduo não pode ferir a liberdade de outro. O inciso X do artigo 5º, por exemplo, determina que não se pode ferir a intimidade, privacidade, honra e imagem de outra pessoa. Não se pode usar o argumento da liberdade de expressão para ferir outros direitos garantidos.

Logo, não se admite o ataque a profissionais que praticam o Jornalismo crítico e independente. Ataque à imprensa mostra disposição autoritária e antidemocrática. É assim que as democracias morrem. Isso não está apenas no nome desse livro que mostrei. É a realidade brasileira de hoje. O respeito às leis e vedação ao anonimato são as principais limitações impostas à liberdade de manifestação do pensamento. A Constituição de 1988 foi elaborada na redemocratização do País, depois do período de Ditadura Militar, no qual houve restrições à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Ao restaurar esses conceitos na Constituição Cidadã, o legislador buscou evitar que um direito tão fundamental quanto o de falar o que se pensa fosse novamente negado às pessoas. Como dizia Thomas Jefferson: “o preço da liberdade é a eterna vigilância”.

* Francis Pignatti, Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão do Sul e Salto Grande-SP. Mestre e Doutorando em Ciência Jurídica pela UENP de Jacarezinho-PR