Aterro de Bernardino de Campos muda de aspecto após série de obras

Prefeito Wilson Garcia e diretor Denapole Félix fazem uma “operação aterro” e mudam o panorama do antigo “lixão”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em questão de semanas, o prefeito Wilson Garcia (PL) alterou completamente o aspecto do aterro sanitário de Bernardino de Campos. Ele determinou uma solução imediata para o impasse e, com ajuda do diretor do Meio Ambiente, Denapole Félix, designou máquinas e equipamentos para o local, no bairro rural do Douradão, e fez o que não acontecia havia pelo menos dez anos. O aterro hoje está limpo.

A reportatem do DEBATE esteve na área no dia 13 de janeiro e encontrou uma situação assustadora. Havia lixo por todo lado, sem enterrar, e plásticos espalhados pelas propriedades rurais vizinhas. Além disso, foram encontradas ossadas bovinas e até restos de um caixão de defunto.

Para Wilson Garcia, que assumiu o cargo de prefeito no dia 1º, era uma questão não apenas de saúde pública. É que o município foi condenado em ação civil pública — já em segunda instância — e o aterro, definitivamente interditado. Há, ainda, uma multa pessoal de R$ 5 mil por dia ao prefeito que não cumprir a sentença.

“O prefeito assumiu com o aterro num situação precária, mas o Wilson resolveu enfrentar o desafio e deixar a área em condições”, disse o diretor Denapole Félix. Ele já conhecia a situação e, após estudos, encontrou valas “virgens”, que nunca receberam lixo.

“Fizemos a mudança em questão de dias. Tem gente que, vendo as fotografias, acha que usamos o photoshop”, afirmou. Para tanto, o diretor disse que recebeu apoio do DAE.

A transformação é visível. Denapole disse que o setor jurídico da prefeitura de Bernardino já está discutindo a possibilidade de obter uma licença ambiental da Cetesb para prolongar a vida do aterro por mais um ou dois anos. “A questão é que precisamos de tempo”, explicou.

Denapole acredita que o encerramento do aterro é inevitável. Mas, segundo ele, um novo prazo para o governo que está iniciando seria crucial para discutir alternativas, como a implantação de uma usina de reciclagem em Bernardino.

O diretor disse que deixar o aterro numa nova condição foi um desafio. “Eu dormia pensando naquela situação. Mas o Wilson sempre quis restabelecer a confiança das autoridades, fazendo a manutenção correta”.

Denapole disse que advogados do município também vão demonstrar esta mudança para o Poder Judiciário, com a finalidade de cancelar a multa diária. “Alem disso, o prefeito Wilson quer se reunir com os proprietários e explicar toda a situação daquela área”, disse.